अमेरिका में मंडराया शटडाउन का संकट, ट्रंप ने दी कर्मचारियों की छंटनी की धमकी

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:54 AM (IST)

    अमेरिकी सरकार वर्ष 1981 के बाद से 15वें शटडाउन की ओर बढ़ रही है क्योंकि संघीय एजेंसियों को फंडिंग देने के लिए कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। अस्थायी व्यय विधेयक पर सीनेट में मतदान एक बार फिर विफल होने की संभावना है। इससे बुधवार को सरकारी कामकाज ठप होने का खतरा बढ़ गया है।

    अमेरिका में मंडराया शटडाउन का संकट (फोटो- रॉयटर)

     रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी सरकार वर्ष 1981 के बाद से 15वें शटडाउन की ओर बढ़ रही है क्योंकि संघीय एजेंसियों को फंडिंग देने के लिए कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है।

    सरकारी कामकाज ठप होने का खतरा बढ़ा

    दरअसल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मुद्दे पर दोनों बातचीत करने के भी इच्छुक नहीं हैं। अस्थायी व्यय विधेयक पर सीनेट में मतदान एक बार फिर विफल होने की संभावना है। इससे बुधवार को सरकारी कामकाज ठप होने का खतरा बढ़ गया है।

    शटडाउन की आशंका के बीच डेमोक्रेट्स स्वास्थ्य लाभ विस्तार पर जोर दे रहे हैं। उधर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन की अनिश्चितता के बीच संघीय कर्मचारियों की छंटनी की धमकी दी है।

    अब शटडाउन होना तय

    इस बीच, व्हाइट हाउस की बैठक में इस बाबत कोई आसान समाधान नहीं निकल पाया। डेमोक्रेट्स के साथ बैठक के बाद इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस गतिरोध को बेतुका बताया है और कहा कि अब शटडाउन होना तय है।

    हालांकि, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को गतिरोध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा संबंधी मुद्दों को विधेयक में शामिल किया जाए। वे इस विधेयक में संशोधन करना चाहते हैं ताकि लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, जबकि रिपब्लिकन का कहना है कि उन्हें इस मुद्दे से अलग से निपटना होगा।

    वेंस ने कहा- मुझे लगता है कि हम शटडाउन की ओर बढ़ रहे हैं

    बहरहाल, वेंस ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम शटडाउन की ओर बढ़ रहे हैं।' रिपब्लिकन-नियंत्रित सीनेट में अस्थायी व्यय विधेयक पर मतदान पहले ही एक बार विफल हो चुका है। इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि दूसरी बार मतदान मध्यरात्रि की समय सीमा (बुधवार सुबह 4:00 बजे जीएमटी) से पहले सफल होगा।

    संघीय एजेंसियों ने विस्तृत योजनाएं जारी की हैं, जिनके अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्राहक सेवा और अन्य गैर-आवश्यक गतिविधियों वाले कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे और यदि कांग्रेस धनराशि समाप्त होने से पहले किसी समाधान पर सहमत नहीं होती है तो हजारों कर्मचारियों को घर भेज दिया जाएगा।

    शटडाउन से कई विभागों पर पड़ सकता है प्रतिकूल असर

    एयरलाइनों ने चेतावनी दी है कि शटडाउन से उड़ानों पर सीधा असर पड़ सकता है। श्रम विभाग ने कहा है कि वह अपनी मासिक बेरोजगारी रिपोर्ट जारी नहीं करेगा, जो आर्थिक सेहत का बारीकी से देखा जाने वाला पैमाना है।

    लघु व्यवसाय प्रशासन ने कहा है कि वह ऋण जारी करना बंद कर देगा, जबकि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने कहा है कि वह प्रदूषण-सफाई के कुछ प्रयासों को स्थगित कर देगी। हालांकि, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने कहा कि किसी भी बंद के दौरान हम अनिवार्य रूप से सामान्य संचालन जारी रखेंगे।

