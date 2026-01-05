Language
    टिकटॉक वीडियो को लेकर नेपाल में बढ़ा तनाव, मधेस प्रांत में हाई अलर्ट

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    नेपाल के मधेस प्रांत में टिकटॉक वीडियो को लेकर धार्मिक तनाव बढ़ गया है। बीरगंज और जनकपुर में दो युवकों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वीड ...और पढ़ें

    नेपाल में फिर बढ़ा तनाव।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टिकटॉक वीडियो को लेकर बीरगंज और जनकपुर में धार्मिक तनाव भड़कने के बाद नेपाल के मधेस प्रांत में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई है।

    तनाव तब भड़क उठा जब धनुषा की कमला नगरपालिका में दो गुटों के बीच टिकटॉक पर धार्मिक रूप से लक्षित टिप्पणियों को लेकर विवाद शुरू हुआ। दरअसल, हैदर अंसारी और अमानत अंसारी नाम के दो युवकों ने धनुषा के जनकपुर में एक वीडियो अपलोड किया। स्थानीय लोगों ने वीडियो को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया।

    मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बढ़ा तनाव

    कमला नगरपालिका के वार्ड-6 में एक मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद तनाव और बढ़ गया। विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बीरगंज और आसपास के इलाकों में रैलियां निकालीं, टायर जलाए और नारे लगाए। बाद में यह प्रदर्शन हिंसक हो गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वीडियो पोस्ट करने और तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। सात पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं।

    पुलिस प्रशासन ने क्या कहा?

    जिला प्रशासन ने कहा, “सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक द्वेष भड़काने, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने या समुदायों की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली झूठी अफवाहें फैलाने में शामिल व्यक्तियों पर फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।''

