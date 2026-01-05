टिकटॉक वीडियो को लेकर नेपाल में बढ़ा तनाव, मधेस प्रांत में हाई अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टिकटॉक वीडियो को लेकर बीरगंज और जनकपुर में धार्मिक तनाव भड़कने के बाद नेपाल के मधेस प्रांत में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई है। तनाव तब भड़क उठा जब धनुषा की कमला नगरपालिका में दो गुटों के बीच टिकटॉक पर धार्मिक रूप से लक्षित टिप्पणियों को लेकर विवाद शुरू हुआ। दरअसल, हैदर अंसारी और अमानत अंसारी नाम के दो युवकों ने धनुषा के जनकपुर में एक वीडियो अपलोड किया। स्थानीय लोगों ने वीडियो को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया।

मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बढ़ा तनाव कमला नगरपालिका के वार्ड-6 में एक मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद तनाव और बढ़ गया। विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बीरगंज और आसपास के इलाकों में रैलियां निकालीं, टायर जलाए और नारे लगाए। बाद में यह प्रदर्शन हिंसक हो गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वीडियो पोस्ट करने और तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। सात पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं।