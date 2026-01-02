नेपाल में बड़ा हादसा टला: बुद्ध एयर का विमान भद्रपुर एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला और फिर...

डिजिटल डेस्क, काठमांडु। नेपाल के भद्रपुर हवाई अड्डे पर शुक्रवार देर रात एक बड़ा विमान हादसा टल गया। बुद्ध एयर की फ्लाइट 901, जो काठमांडू से 51 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स (कुल 55 लोग) को लेकर उड़ी थी, लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गई। विमान करीब 200 मीटर तक रनवे पार कर घास वाले क्षेत्र में एक छोटी नदी के पास जाकर रुका।

अधिकारियों के अनुसार, विमान को मामूली क्षति पहुंची है, लेकिन सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई। घटना के तुरंत बाद सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फ्लाइट 901 काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात 8:23 बजे रवाना हुई थी और करीब 9:08 बजे भद्रपुर में लैंड करने की कोशिश कर रही थी। विमान की कमान कैप्टन शैलेश लिंबू के हाथ में थी। यह काठमांडू-भद्रपुर रूट की उस दिन की आखिरी उड़ान थी।