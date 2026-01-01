मूसलाधार बारिश से अफगानिस्तान में तबाही, अचानक आई बाढ़ में 17 की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम की पहली भारी बारिश और बर्फबारी ने अफगानिस्तान में लंबे समय से चले आ रहे सूखे को तोड़ा, लेकिन इसके साथ ही कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई।

इस आपदा में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ हम्मद ने गुरुवार को बताया कि तेज बारिश के कारण मध्य, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।