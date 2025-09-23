ट्रंप के H1-B वीजा का तोड़ हैं L-1 और O-1, पढ़ें कितनी है फीस और कौन कर सकता है अप्लाई

Language
    ट्रंप के H1-B वीजा का तोड़ हैं L-1 और O-1, पढ़ें कितनी है फीस और कौन कर सकता है अप्लाई

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:37 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के एक फैसले से H-1B वीजा आवेदकों को झटका लगा है क्योंकि 21 सितंबर से नए आवेदनों पर 100000 डॉलर का शुल्क लगेगा। यह शुल्क केवल बाहर से आने वालों पर लागू है। भारतीय पेशेवरों के लिए अब L-1 O-1 EB-5 और OPT जैसे विकल्प मौजूद हैं। इन वीजाओं की लागत और पात्रता अलग-अलग है जिसके बारे में विस्तार से बताया गया है।

    भारतीय पेशेवर H-1B वीजा धारकों का 70% से अधिक हिस्सा हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने दुनियाभर के पेशेवरों को झटका दिया है। 21 सितंबर से प्रभावी नए H-1B वीजा आवेदनों के लिए 100,000 डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) का भारी-भरकम शुल्क लागू कर दिया गया है।

    यह शुल्क केवल अमेरिका के बाहर से आवेदन करने वालों पर लागू है, जबकि मौजूदा वीजा धारक और नवीनीकरण या विस्तार चाहने वाले इससे मुक्त हैं। H-1B वीजा विशेष व्यवसायों के लिए नियोक्ता-प्रायोजित वीजा है। यह 3 से 6 साल तक वैध होता है।

    भारतीय पेशेवर H-1B वीजा धारकों का 70% से अधिक हिस्सा हैं। वे अब इस बढ़ी हुई लागत के कारण अमेरिकी जॉब मार्केट में प्रवेश के लिए अन्य रास्ते तलाश रहे हैं। इनमें L-1 वीजा (कंपनी के इंटरनल ट्रांसफर), O-1 वीजा (असाधारण प्रतिभा), EB-5 वीजा (निवेशक) और OPT (वैकल्पिक व्यावहारिक ट्रेनिंग) जैसे विकल्प शामिल हैं। आइए, इन वीजा के खर्च और पात्रता को विस्तार से समझते हैं।

    L-1 वीजा: कंपनी में इंटरनल ट्रांसफर

    L-1 वीजा उन कर्मचारियों के लिए है जो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के विदेशी कार्यालय से अमेरिकी दफ्तर में ट्रांसफर हो रहे हैं। यह दो तरह का होता है। अव्वल तो L-1A (प्रबंधक/कार्यकारी) और दूसरा L-1B (विशेषज्ञ ज्ञान वाले कर्मचारी)।

    इसकी लागत में USCIS फाइलिंग शुल्क 1,055 डॉलर (लगभग 92,000 रुपये), वैकल्पिक प्रीमियम प्रोसेसिंग के लिए 2,805 डॉलर (लगभग 2.5 लाख रुपये) और कानूनी शुल्क 4.4 लाख से 22 लाख रुपये तक शामिल हैं। पात्रता के लिए आवेदक को पिछले तीन सालों में कम से कम एक साल तक कंपनी के लिए विदेश में काम करना होगा और कंपनी का अमेरिका व विदेश में दफ्तर होना अनिवार्य है।

    O-1 वीजा: असाधारण प्रतिभा को मिलने वाला वीजा

    O-1 वीजा उन लोगों के लिए है विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय या खेल में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। इसके लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और कम से कम आठ में से तीन मानदंडों को पूरा करना जरूरी है, जैसे पुरस्कार, प्रकाशन या क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान।

    इसकी लागत में USCIS शुल्क 1,055 डॉलर (लगभग 92,000 रुपये), प्रीमियम प्रोसेसिंग 2,805 डॉलर (लगभग 2.5 लाख रुपये), कानूनी शुल्क 4.8 लाख से 7 लाख रुपये और 2025 से लागू वीजा इंटेग्रिटी शुल्क 250 डॉलर (लगभग 22,000 रुपये) शामिल हैं। इसके लिए व्यापक दस्तावेजीकरण की जरूरत होती है।

    EB-5 वीजा: निवेश के जरिए स्थायी निवास के लिए वीजा

    EB-5 वीजा उन निवेशकों के लिए है जो अमेरिका में बड़ा निवेश कर स्थायी निवास चाहते हैं। इसके लिए न्यूनतम $800,000 (लगभग 70.4 लाख रुपये) टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया (TEA) में या $1,050,000 (लगभग 92 लाख रुपये) गैर-TEA प्रोजेक्ट में निवेश करना होगा। साथ ही, कम से कम 10 पूर्णकालिक नौकरियां सृजित या संरक्षित करनी होंगी।

    लागत में प्रशासनिक शुल्क (निवेश का 10%, लगभग 7 लाख रुपये), कानूनी शुल्क (22 लाख से 30.8 लाख रुपये), और USCIS शुल्क (12,160 डॉलर या लगभग 10.6 लाख रुपये और I-829 के लिए 9,525 डॉलर या लगभग 8.3 लाख रुपये) शामिल हैं। निवेश जोखिम भरा होना चाहिए, जिसमें नुकसान की संभावना हो।

    OPT: छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण

    वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) F-1 छात्र वीजा धारकों के लिए है, जो अपनी पढ़ाई के बाद अपने अध्ययन क्षेत्र से संबंधित नौकरी में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष पूरा करना जरूरी है और रोजगार छात्र के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए।

    OPT की लागत में 520 डॉलर (लगभग 45,500 रुपये) का आवेदन शुल्क और वैकल्पिक कानूनी सहायता शुल्क शामिल हैं। यह 12 महीने तक वैध है, और STEM स्नातकों के लिए 24 महीने का अतिरिक्त विस्तार उपलब्ध है।

