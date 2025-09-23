Language
    'प्रेगनेंट महिलाएं पेन किलर दवा का ना करें इस्तेमाल', डोनल्ड ट्रंप के दावे पर एक्सपर्ट हैरान

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:54 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को टायलनॉल के उपयोग से बचने की सलाह दी है इसे ऑटिज्म से जोड़ा है। उन्होंने नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में बदलाव की वकालत की जिसपर हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। ट्रंप प्रशासन की इन स्वास्थ्य नीतियों ने चिकित्सा और विज्ञान जगत में चिंता पैदा कर दी है।

    ट्रंप ने नवजात शिशुओं को दी जाने वाली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में बड़े बदलाव की वकालत भी की।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को गर्भवती महिलाओं को टायलनॉल (एसिटामिनोफेन) के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी।

    उन्होंने बिना पुख्ता सबूतों के इसे ऑटिज्म के साथ जोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं को दी जाने वाली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में बड़े बदलाव की वकालत भी की।

    हालांकि इस वकालत को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। ट्रंप प्रशासन की इन स्वास्थ्य नीतियों ने चिकित्सा और विज्ञान जगत में व्यापक चिंता पैदा कर दी है।

    ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गर्भावस्था के दौरान टायलनॉल का उपयोग 'अच्छा नहीं' है और इसे केवल अत्यधिक बुखार जैसी चिकित्सकीय जरूरतों तक सीमित करना चाहिए।

    दूसरी ओर, उन्होंने नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देने की जरूरत पर सवाल उठाए, बिना सबूतों के दावा किया कि इसे 12 साल की उम्र तक टाला जा सकता है।

    क्या है ट्रंप के विवादस्पद दावे?

    अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स जैसे प्रमुख चिकित्सा समूहों ने टायलनॉल को गर्भावस्था में दर्द और बुखार के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बताया है। हालांकि, ट्रंप के स्वास्थ्य सलाहकार रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने ऑटिज्म के कारणों की खोज को अपनी प्राथमिकता बनाया है। कैनेडी ने दशकों तक वैक्सीन को ऑटिज्म से जोड़ने के खारिज किए गए दावों को बढ़ावा दिया है।

    हाल ही में प्रकाशित एक साहित्य समीक्षा में टायलनॉल और ऑटिज्म के बीच संभावित संबंध का उल्लेख किया गया, लेकिन अन्य अध्ययनों ने इससे उलट नतीजे पाए हैं।

    शोधकर्ताओं ने सावधानी बरतते हुए कहा कि इस पर और अध्ययन की जरूरत है और गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लिए बिना दवा बंद नहीं करनी चाहिए। पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विशेषज्ञ डेविड मंडेल ने कहा कि गर्भावस्था में अनियंत्रित संक्रमण का जोखिम टायलनॉल के संभावित जोखिमों से कहीं अधिक है।

    वैक्सीन नीति पर विवाद

    ट्रंप के बयान के कुछ दिन पहले कैनेडी की ओर से चुनी गई एक सलाहकार समिति ने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की पहली खुराक को एक महीने टालने की सलाह देने से इनकार कर दिया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को थोड़ी राहत मिली।

    विशेषज्ञों का कहना है कि इस वैक्सीन में देरी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि यह लिवर क्षति और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण है।

    इस बीच, ट्रंप प्रशासन ने ऑटिज्म के इलाज के लिए ल्यूकोवोरिन नामक दवा को बढ़ावा दिया, जिसे कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था। सोमवार को एफडीए ने इस दवा की टैबलेट फॉर्म को उन बच्चों के लिए मंजूरी दी, जिनमें सेरेब्रल फोलेट की कमी है।

    हालांकि, ऑटिज्म के जटिल कारणों, जो मुख्य रूप से आनुवंशिक माने जाते हैं, को लेकर प्रशासन के दावों की वैज्ञानिक समुदाय ने आलोचना की है।

