US News: जिमी किमेल फिर करेंगे वापसी, चार्ली कर्क पर टिप्पणी के बाद रद हुआ था शो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की मौत के बाद मशहूर कॉमेडियन जिमी किमेल के शो पर रोक लग गई थी।किमेल ने अपने शो में चार्ली कर्क की हत्या पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद डिज्नी ने शो को रद्द कर दिया था। अब डिज्नी ने शो को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ट्रंप ने भी शो रद्द होने पर ख़ुशी जताई थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के करीबी रहे चार्ली कर्क की मौत से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। इस हत्याकांड के बाद मशहूर अमेरिकन कॉमेडियन जिमी किमेल के लेट नाइट टॉक शो पर भी पिछले हफ्ते रोक लगा दी गई थी। वहीं, अब इस शो को फिर से ऑन एयर कर दिया गया है।

डिज्नी ने आज यानी मंगलवार से इस शो को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। जिमी किमेल ने अपने शो में चार्ली कर्क की हत्या पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ऐसे में अमेरिकी सरकार के दबाव के बाद डिज्नी की कंपनी एबीसी ने जिमी किमेल के शो को रद कर दिया था।

डिज्नी के अनुसार, "देश में उठ रहे सेंटीमेंट्स को देखते हुए पिछले बुधवार को हमने एक शो को रद करने का फैसला लिया था, जिससे परिस्थितियां और न बिगड़ें।" डिज्नी ने कहा- बीते दिन हमारी जिमी से लंबी बातचीत हुई और इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शो मंगलवार से फिर वापसी करेगा। क्यों रद हुआ था शो? बता दें कि जिमी किमेल ने अपने शो में चार्ली कर्क की हत्या को राजनीतिक कारणों से प्रेरित बताते हुए इसके पीछे MAGA गैंग के होने की आशंका जताई थी। MAGA समर्थकों ने जिमी के इस बयान की आलोचना की, जिसपर विवाद शुरू हो गया था।