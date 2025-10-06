Language
    फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने दिया इस्तीफा, एक महीने पहले ही बने थे पीएम

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:19 PM (IST)

    फ्रांस से बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक महीने से भी कम समय पहले पदभार संभाला था। राष्ट्रपति मैक्रों ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राजनीतिक संकट के बीच लेकोर्नू ने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटों बाद इस्तीफा दिया। उनके इस फैसले से फ्रांस के शेयर बाजार में गिरावट आई है।

    फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने दिया इस्तीफा। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक महीने से भी कम समय पहले ही इस पद पर अपना कार्यभार किया था। राष्ट्रपति मैक्रॉन ने सोमवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

    दरअसल, फ्रांस में राजनीतिक संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने सोमवार को अपने नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने उन्होंने अपना पद ऐसे समय में छोड़ा है, जब उनके सहयोगियों और विरोधियों ने उनकी सरकार को गिरानी की धमकी दी थी।

    शेयर बाजार में आई गिरावट

    बता दें कि फ्रांस के पीएम का ये इस्तीफा अप्रत्याशित और अभूतपूर्व रहा है। इसने फ्रांस के राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया है। इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद फ्रांस के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है।

    मंत्रिमंडल की बैठक से पहले फ्रांस के पीएम इस्तीफा

    बता दें कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ हफ्तों तक विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के करीबी सहयोगी लेकोर्नु ने रविवार को अपने मंत्रियों की नियुक्ति की और सोमवार दोपहर को मंत्रिमंडल की पहली बैठक होनी थी। हालांकि, इससे पहले पीएम ने अपने पद से इस्तीफा देने का एलान किया।

    राष्ट्रपति को सौंपा अपना इस्तीफा

    गौरतलब है कि लेकोर्नु ने सोमवार सुबह मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं, एलिसी के प्रेस कार्यालय ने कहा कि सेबेस्टियन लेकोर्नु ने अपनी सरकार का इस्तीफ़ा गणराज्य के राष्ट्रपति को सौंप दिया है, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। बता दें कि फ्रांस में साल 2022 में मैक्रों के निर्वाचन के बाद किसी भी पार्टी के संसदीय बहुमत नहीं है। यही वजह है कि फ्रांसीसी राजनीति लगातार अस्थिर होते जा रही है। (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

