फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने दिया इस्तीफा, एक महीने पहले ही बने थे पीएम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक महीने से भी कम समय पहले ही इस पद पर अपना कार्यभार किया था। राष्ट्रपति मैक्रॉन ने सोमवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

दरअसल, फ्रांस में राजनीतिक संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने सोमवार को अपने नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने उन्होंने अपना पद ऐसे समय में छोड़ा है, जब उनके सहयोगियों और विरोधियों ने उनकी सरकार को गिरानी की धमकी दी थी।

शेयर बाजार में आई गिरावट बता दें कि फ्रांस के पीएम का ये इस्तीफा अप्रत्याशित और अभूतपूर्व रहा है। इसने फ्रांस के राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया है। इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद फ्रांस के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है।

मंत्रिमंडल की बैठक से पहले फ्रांस के पीएम इस्तीफा बता दें कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ हफ्तों तक विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के करीबी सहयोगी लेकोर्नु ने रविवार को अपने मंत्रियों की नियुक्ति की और सोमवार दोपहर को मंत्रिमंडल की पहली बैठक होनी थी। हालांकि, इससे पहले पीएम ने अपने पद से इस्तीफा देने का एलान किया।