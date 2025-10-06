2 नकाबपोश युवकों ने मस्जिद में लगाई आग, पुलिस ने फोटो जारी कर लोगों से की ये अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोप में हेट क्राइम का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में 2 नकाबपोश युवकों ने मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, इस घटना में मस्जिद का ढांचा तहस-नहस हो गया है।

मस्जिद में लगाई आग

यह घटना शनिवार की है। इंग्लैंड के पीसहेवन में युवकों ने मस्जिद के एंट्री गेट पर ही आग लगाई थी। इससे बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। पुलिस ने अब दोनों आरोपियों की फोटो जारी करते हुए लोगों से मदद मांगी है।