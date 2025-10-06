2 नकाबपोश युवकों ने मस्जिद में लगाई आग, पुलिस ने फोटो जारी कर लोगों से की ये अपील
UK Mosque Fire यूरोप में हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। इंग्लैंड के पीसहेवन में दो नकाबपोश युवकों ने एक मस्जिद में आग लगा दी जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मस्जिद का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने आरोपियों की तस्वीरें जारी कर लोगों से मदद मांगी है। जांच अधिकारी गविन पैच ने कहा कि इस घटना से लोग डरे हुए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोप में हेट क्राइम का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में 2 नकाबपोश युवकों ने मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, इस घटना में मस्जिद का ढांचा तहस-नहस हो गया है।
मस्जिद में लगाई आग
यह घटना शनिवार की है। इंग्लैंड के पीसहेवन में युवकों ने मस्जिद के एंट्री गेट पर ही आग लगाई थी। इससे बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। पुलिस ने अब दोनों आरोपियों की फोटो जारी करते हुए लोगों से मदद मांगी है।
पुलिस ने जारी की तस्वीरें
मस्जिद में आग की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। हालांकि, आरोपियों ने चेहरा ढक रखा था, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए उनकी फोटो जारी की है। जांच अधिकारी गविन पैच के अनुसार, "इस हमले के बाद लोगों में डर का माहौल है। कई लोग खुद को कम सुरक्षित महससू कर रहे हैं।"
गविन पैच ने कहा-
इस आगजनी में कई लोगों की जान खतरे में आ गई थी। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान के लिए हम कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।
पहले भी हुई ऐसी घटनाएं
बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब इंग्लैंड में हेट क्राइम का मामला सामने आया है। उससे पहले भी मेनचेस्टर में हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। इस घटना के तार भी कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे।
