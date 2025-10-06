Language
    'तुम ठीक हो दोस्त?', पूछते ही युवक ने US में भारतवंशी बिजनेसमैन के सिर में मारी गोली

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:18 AM (IST)

    अमेरिका में भारतीय मूल के कारोबारी राकेश एहागाबन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिट्सबर्ग में हुई इस घटना में राकेश अपने मोटल के बाहर झगड़ा शांत कराने की कोशिश कर रहे थे तभी आरोपी स्टेनली यूजीन वेस्ट ने उन्हें गोली मार दी। आरोपी ने एक महिला को भी गोली मारी और बाद में पुलिस पर भी फायरिंग की। पुलिस ने स्टेनली को गिरफ्तार कर लिया है।

    अमेरिका में भारतीय बिजनेसमैन की गोली लगने से मौत। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में बाहर से आए लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। अलग-अलग शहरों से आए दिन हेट क्राइम (Hate Crime in USA) के मामले सामने आते हैं। हाल ही में एक भारतीय मूल का बिजनेसमैन भी इस नफरत का शिकार हो गया, जहां एक व्यक्ति ने पॉइंट ब्लैंक पर उन्हें गोली मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    यह घटना अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित पिट्सबर्ग शहर की है।पिट्सबर्ग के रॉबिन्सन टाउनशिप में भारतीय मूल के 51 वर्षीय कारोबारी राकेश एहागाबन एक मोटाल चलाते थे।

    CCTV में कैद हुई घटना

    शुक्रवार की दोपहर उनकी दुकान के बाहर कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे। ऐसे में राकेश होटल से बाहर निकले और झगड़ा शांत कराने की कोशिश करने लगे। तभी आरोपी ने राकेश के सिर में गोली दाग दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

    कैसे दिया वारदात को अंजाम?

    आरोपी व्यक्ति की पहचान 37 वर्षीय स्टेनली यूजीन वेस्ट के रूप में हुई है। स्टेनली होटल के बाहर बनी पार्किंग में एक महिला से लड़ाई कर रहा था। पुलिस के अनुसार, राकेश बाहर आए और दोनों की लड़ाई शांत करवाने की कोशिश की। इस दौरान राकेश ने स्टेनली से पूछा, "क्या तुम ठीक हो दोस्त?" इतना सुनते ही स्टेनली ने राकेश के पॉइंट ब्लैंक पर राकेश के सिर में गोली मार दी।

    हमलावर ने पुलिस पर भी की फायरिंग

    यही नहीं, स्टेनली जिस महिला से लड़ाई कर रहा था, उसकी गर्दन में भी गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जब पुलिस हमलावर की तलाश में पीट्सबर्ग के ईस्ट हिल्स में पहुंची तो हमलावर ने पुलिस अधिकारियों पर भी गोली चलाना शुरू कर दिया। हालांकि, पुलिस ने स्टेनली को गिरफ्तार कर लिया है।

