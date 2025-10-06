Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तो क्या अब रुक जाएगा इजरायल-हमास युद्ध? ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर मिली गुड न्यूज

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:19 AM (IST)

    Israel Hamas Peace Talks दो साल पहले हमास ने इजरायल पर हमला किया था जिससे गाजा समेत पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैल गई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की पीस डील के तहत इजरायल और हमास के प्रतिनिधि मिस्त्र में बातचीत कर रहे हैं। हमास बंधकों को छोड़ने लगा है और इजरायल भी फिलीस्तीनी कैदियों को रिहा कर सकता है। ट्रंप ने इस बातचीत को सकारात्मक बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    इजरायल और हमास युद्ध पर ताजा अपडेट। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 7 अक्टूबर 2023, यानी अब से ठीक 2 साल पहले हमास ने इजरायल पर भीषण हमला करते हुए कई नागरिकों को बंधक बना लिया था। हमास के इस कायराना हमले के बाद से ही न सिर्फ गाजा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल गई। ईरान, यमन के हूती विद्रोही और अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़े। हालांकि, 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब मिडिल ईस्ट में शांति के कयास लगाए जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट पीस डील के तहत इजरायल और हमास के प्रतिनिधि मिस्त्र में सीधी बातचीत कर रहे हैं। हमास ने इजरायल के बंधकों को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। वहीं, इजरायल भी फिलीस्तीन के कैदियों को रिहा कर सकता है।

    ट्रंप ने दी जानकारी

    इजरायल और हमास के बीच चल रही बातचीत की जानकारी देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, "हमास के साथ बातचीत सकारात्म मोड़ पर है। दुनिया (खासकर अरब और मुस्लिम देशों) को इस वीकेंड पर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। हमास सभी इजरायली बंधकों को आजाद कर रहा है। इससे गाजा युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो।"

    ट्रंप के अनुसार,

    बातचीत का पहला चरण इस हफ्ते के आखिर तक खत्म हो सकता है। मैं सभी से अपील करता हूं कि सबकुछ जल्दी करें।

    अमेरिका ने इजरायल से की हमले रोकने की अपील

    मिस्त्र समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों ने इस इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के कयासों पर खुशी जाहिर की है। इजरायली प्रधामंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि हमास जल्द ही बंधकों को छोड़ देगा।

    इसी कड़ी में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने इजरायल से गाजा पर हमले रोकने की अपील की है। रुबियो ने कहा, "आप हमलों के बीच बंधकों को आजाद नहीं करवा सकते हैं। हमले रोकने होंगे।"

    यह भी पढ़ें- क्या नए चरण में पहुंच जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? पुतिन ने ट्रंप को चेताते हुए कहा- '... तो बिगड़ जाएंगे रिश्ते'