तो क्या अब रुक जाएगा इजरायल-हमास युद्ध? ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर मिली गुड न्यूज

Israel Hamas Peace Talks दो साल पहले हमास ने इजरायल पर हमला किया था जिससे गाजा समेत पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैल गई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की पीस डील के तहत इजरायल और हमास के प्रतिनिधि मिस्त्र में बातचीत कर रहे हैं। हमास बंधकों को छोड़ने लगा है और इजरायल भी फिलीस्तीनी कैदियों को रिहा कर सकता है। ट्रंप ने इस बातचीत को सकारात्मक बताया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 7 अक्टूबर 2023, यानी अब से ठीक 2 साल पहले हमास ने इजरायल पर भीषण हमला करते हुए कई नागरिकों को बंधक बना लिया था। हमास के इस कायराना हमले के बाद से ही न सिर्फ गाजा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल गई। ईरान, यमन के हूती विद्रोही और अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़े। हालांकि, 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब मिडिल ईस्ट में शांति के कयास लगाए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट पीस डील के तहत इजरायल और हमास के प्रतिनिधि मिस्त्र में सीधी बातचीत कर रहे हैं। हमास ने इजरायल के बंधकों को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। वहीं, इजरायल भी फिलीस्तीन के कैदियों को रिहा कर सकता है।

ट्रंप ने दी जानकारी इजरायल और हमास के बीच चल रही बातचीत की जानकारी देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, "हमास के साथ बातचीत सकारात्म मोड़ पर है। दुनिया (खासकर अरब और मुस्लिम देशों) को इस वीकेंड पर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। हमास सभी इजरायली बंधकों को आजाद कर रहा है। इससे गाजा युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो।"