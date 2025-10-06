Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या नए चरण में पहुंच जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? पुतिन ने ट्रंप को चेताते हुए कहा- '... तो बिगड़ जाएंगे रिश्ते'

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:05 AM (IST)

    रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका द्वारा यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दिए जाने पर रूस के साथ संबंधों में खटास आने की चेतावनी दी है। पुतिन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के कुछ समय बाद आया है। टॉमहॉक मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है जिससे यूक्रेन युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूक्रेन को लेकर व्लादिमीर पुतिन दी ट्रंप को चेतावनी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। युद्ध के बीच अमेरिका ने यदि यूक्रेन को टामहाक क्रूज मिसाइल दी तो उसके रूस के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। यह बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कही है।

    पुतिन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई मुलाकात के दो महीने से भी कम समय के बाद आया है। टामहाक 2,500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है।

    44 महीने से जारी है रूस-यूक्रेन युद्ध

    यूक्रेनी सेना को यह मिसाइल मिलते ही 44 महीने से जारी युद्ध नए चरण में पहुंच जाएगा। अभी तक के युद्ध में अमेरिका और सहयोगी देशों ने यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं दी है जबकि यूक्रेन लगातार उसकी मांग करता रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूस ने इसलिए जताई आपत्ति 

    लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल मिलने पर यूक्रेनी सेना रूस के भीतर सटीक हमले करने में सक्षम हो जाएगी और तब रूस की जवाबी कार्रवाई से युद्ध की भीषणता और बढ़ जाएगी।

    परमाणु शस्त्र नियंत्रण पर ट्रंप ने की पुतिन की प्रशंसा

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि परमाणु हथियारों की संख्या के नियंत्रण पर राष्ट्रपति पुतिन का प्रस्ताव अच्छी सोच को ध्वनित करता है। परमाणु संख्या सीमित रखने पर 2010 में दोनों देशों के बीच हुई न्यू स्टार्ट संधि 2026 में खत्म हो रही है।

    पुतिन ने सितंबर में इसके नवीनीकरण का प्रस्ताव अमेरिका के समक्ष रखा था और अगले एक वर्ष तक रूसी हथियारों की संख्या सीमित रखने की बात कही थी। इस बाबत पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ट्रंप ने पुतिन के रुख की प्रशंसा की और कहा इस पर जल्द बात की जाएगी।

    (न्यूज एजेंसी रॉयटर के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- यूक्रेन पर रूस का हवाई हमला, लवीव में तबाही; 5 लोगों की हुई मौत