यूक्रेन पर रूस का हवाई हमला, लवीव में तबाही; 5 लोगों की हुई मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने शनिवार-रविवार रात यूक्रेन पर एक बार फिर बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में लवीव शहर निशाने पर रहा। वहां पर चार लोग मारे गए और छह घायल हुए। हमले में ऊर्जा संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया जिससे कई शहरों की विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि देश के नौ क्षेत्रों को 50 बैलेस्टिक मिसाइलों, करीब 500 ड्रोन और गाइडेड बमों से निशाना बनाया गया। इनमें से ज्यादातर को यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही नष्ट कर दिया, बावजूद इसके हमले में भारी नुकसान हुआ है।

जेलेंस्की की बड़ी अपील जेलेंस्की ने एक बार फिर विश्व समुदाय से रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने का अनुरोध किया है। यूक्रेन के नियंत्रण वाले जपोरीजिया शहर में रूसी सेना के ड्रोन और गाइडेड बमों के हमले में एक महिला की मौत हुई है और नौ लोग घायल हुए हैं। जपोरीजिया के गवर्नर इवान फेदोरोव ने बताया है कि रूसी हमले में कई आवासीय भवन बर्बाद हो गए हैं और करीब 73 हजार लोगों के घरों की विद्युत आपूर्ति भंग हो गई है।

अन्य शहरों के भी हजारों लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। डोनेस्क क्षेत्र के स्लोवियांस्क शहर में हुए रूसी हमले में छह लोग घायल हुए हैं। शनिवार को स्लोवियांस्क में रूसी हमले में दो दर्जन से ज्यादा भवनों को नुकसान हुआ था। रूसी सेना ने इन पर गाइडेड बम दागे थे। जेलेंस्की ने रूस के आकाशीय आतंकवाद को खत्म करने के लिए सहयोगी देशों से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम मांगे हैं।