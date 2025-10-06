अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 9/11 के हमलों से एक साल पहले ओसामा बिन लादेन के बारे में अमेरिकी सरकार को चेतावनी दी थी लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। वर्जीनिया में अमेरिकी नेवी की 250वीं सालगिरह पर बोलते हुए ट्रंप ने अलकायदा के पूर्व प्रमुख का जिक्र किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अब एक ऐसा दावा किया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। उन्होंने अबकी बार ओसामा बिन लादेन को लेकर दावा करते हुए कहा कि 9/11 के हमलों से ठीक एक साल पहले उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी सरकार को ओसामा बिन लादेन के बारे में चेतावनी दी थी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी बातों को तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। इन सब के बीच हाल के दिनों में कई युद्धों को रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप ने यहां भी क्रेडिट लेने की कोशिश। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आपके कामों के लिए आपको कोई क्रेडिट ना दे, तो आप खुद से ले लीजिए।

राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर मांग एक और क्रेडिट दरअसल, वर्जीनिया के नॉरफॉक में अमेरिकी नेवी की 250वीं सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम को राष्ट्रपति ट्रंप ने संबोधित किया। ट्रंप ने इस दौरान आतंकी संगठन अलकायदा के पूर्व प्रमुख का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को याद रखना चाहिए कि मैंने ओसामा बिन लादेन के बारे में 9/11 हमले से ठीक एक साल पहले ही लिखा था। तत्कालीन अमेरिकी सरकार को लादेन पर नजर रखने के लिए कहा था।

VIDEO | Washington DC: US president Donald Trump says, "History will never forget that it was the SEALs who stormed the compound at Osama bin Laden and put a bullet in his head. Remember that. And please remember I wrote about Osama bin Laden exactly one year ago, one year before… pic.twitter.com/6lA3yAKfbd — Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2025 इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने ओसामा के बारे में जो बयान दिया, अगर वह सच नहीं होता है, तो कल तक न्यूज भी बन जाएगी। यह वजह है कि वह सच बोल रहे हैं।

ट्रंप का दावा- लादेन को मैंने देखा था इसी कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने तत्कालीन अमेरिकी सरकार को लिखा था कि मैंने ओसामा बिन लादेन नाम के व्यक्ति के बारे में सुना है और उसे देखा है। मुझे वह पसंद नहीं आया, आपको (सरकार) उसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, सरकार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी मुझे इसका थोड़ा सा क्रेडिट तो लेना ही होगा। उन्होंने कहा कि मैंन खुद इसलिए क्रेडिट ले रहा हूं क्यों कि और कोई इसका क्रेडिट नहीं देगा।

कब आई थी ट्रंप की किताब? गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपनी किताब द अमेरिकी वी डिजर्व का भी जिक्र किया। ये वही किताब है, जो साल 2000 में प्रकाशित हुई थी। ये किताब अमेरिका में हुए आतंकी हमले से एक साल पहले ही सामने आई थी, संभवतः ट्रंप इसी किताब का जिक्र कर रहे थे।