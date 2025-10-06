शटडाउन से बेपरवाह ट्रंप नौसेना की 250वीं वर्षगांठ में हुए शामिल, बोले- कार्यक्रम जारी रहना चाहिए
अमेरिका में शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने नौसेना की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में हिस्सा लिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कार्यक्रम जारी रहने चाहिए। ट्रंप ने शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है। डेमोक्रेट सदस्य स्वास्थ्य बीमा लेनेवालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सांसद ट्रंप की मेडिकेड कटौती को पलटने का प्रयास भी कर रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रविवार को वर्जीनिया के नोरफोक में नौसेना की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में हिस्सा लिया।
उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मेरा मानना है कि कार्यक्रम जारी रहने चाहिए। ये नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा जश्न है। बुधवार से शुरू हुए शटडाउन की वजह से राजनीतिक आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। सैन्य कर्मी बिना वेतन काम कर रहे हैं, कई हजार संघीय कर्मचारी छुट्टी पर हैं और न्यूयार्क और शिकागो जैसे डेमोक्रेट-प्रशासित क्षेत्रों में प्रमुख बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाएं रोक दी गई हैं।
ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को ठहराया जिम्मेदार
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है। सीनेट के डेमोक्रेट सदस्यों ने बुधवार को नए बजट वर्ष की शुरुआत पर सरकार की गतिविधि को कायम रखने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया था।
क्या है मांग?
वे 2010 में शुरू हुए अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत स्वास्थ्य बीमा लेनेवाले लोगों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य देखरेख महंगा हो चुका है। डेमोक्रेटिक सांसद ट्रंप की मेडिकेड कटौती को पलटने का प्रयास भी कर रहे हैं।
