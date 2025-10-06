शटडाउन से बेपरवाह ट्रंप नौसेना की 250वीं वर्षगांठ में हुए शामिल, बोले- कार्यक्रम जारी रहना चाहिए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रविवार को वर्जीनिया के नोरफोक में नौसेना की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में हिस्सा लिया।

उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मेरा मानना है कि कार्यक्रम जारी रहने चाहिए। ये नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा जश्न है। बुधवार से शुरू हुए शटडाउन की वजह से राजनीतिक आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। सैन्य कर्मी बिना वेतन काम कर रहे हैं, कई हजार संघीय कर्मचारी छुट्टी पर हैं और न्यूयार्क और शिकागो जैसे डेमोक्रेट-प्रशासित क्षेत्रों में प्रमुख बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाएं रोक दी गई हैं।