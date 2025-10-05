ट्रंप की कम नहीं हो रही मुश्किलें, अब कोर्ट से लगा झटका; क्या है पूरा मामला?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को कोर्ट से एक और झटका लगा है। ओरेगन के एक संघीय न्यायाधीश ने प्रशासन को पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड तैनात करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। न्यायाधीश करिन इमरगुट ने कहा कि यह मामला तीन मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अंतर्संबंध से जुड़ा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को कोर्ट से एक और झटका लगा है। ओरेगन के एक संघीय न्यायाधीश ने प्रशासन को पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड तैनात करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश करिन इमरगुट ने मुकदमे में आगे की बहस लंबित रहने तक यह आदेश जारी किया है।

विपक्ष का कहना था कि यह तैनाती अमेरिकी संविधान के साथ-साथ उस संघीय कानून का भी उल्लंघन करेगी जो आम तौर पर घरेलू कानूनों को लागू करने के लिए सेना के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। इससे पहले, बोस्टन की संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि ट्रंप प्रशासन देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के पैदा हुए बच्चों की नागरिकता नहीं छीन सकता।