Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लिकटेंस्टीन में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, स्विट्जरलैंड में मिला एक शव

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:01 PM (IST)

    लिकटेंस्टीन में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। तीन शव लिकटेंस्टीन में मिले, जबकि एक शव स्विट्जरलैंड में राइन नदी के किनारे पाया ...और पढ़ें

    Hero Image

    लिकटेंस्टीन में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोप के आल्प्स क्षेत्र में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित एक छोटे से देश लिकटेंस्टीन से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है।

    लिकटेंस्टीन में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है, जिनमें तीन लोगों के शव लिकटेंस्टीन में मिले, वहीं एक शव स्विट्जरलैंड में मिला।

    नदी किनारे मिला पहला शव

    लोकल पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि सुबह लगभग 10:30 बजे लिकटेंस्टीन की राजधानी वादुज के पास राइन नदी के किनारे स्विस तट पर लिकटेंस्टीन के एक 41 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। पुलिस अभी इस व्यक्ति की मौत का कारण तलाश कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले की जांच करते हुए पुलिस वादुज के एक अपार्टमेंट पहुंची, जहां उन्हें एक 73 वर्षीय पुरुष और दो महिलाओं (उम्र 68 और 45 वर्ष) के शव मिले।

    एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

    लिकटेंस्टीन पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर कहा कि तीनों शव उस 41 वर्षीय व्यक्ति के माता-पिता और बहन थे, जिसकी बॉडी हमें राइन नदी के किनारे मिली।

    लिकटेंस्टीन पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस सभी की मृत्यु के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। राज्य पुलिस का आपराधिक जांच विभाग बड़ी संख्या में अधिकारियों की तैनाती के साथ इन मौतों की जांच में जुटा है।

    किसी को कोई खतरा नहीं

    पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि ''सभी दिशाओं में हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।" पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया कि इससे जनता को कोई खतरा नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।

    यह भी पढ़ें- लंदन से 'तौबा', रईसों का पलायन: अरबपतियों ने क्यों छोड़ीं अपनी कोठियां और अब कौन बन रहा नया मालिक?

    यह भी पढ़ें- मेट्रो-टैक्सी नहीं, स्विट्जरलैंड के इस शहर में लोग 'तैरकर' जाते हैं ऑफिस, वॉटरप्रूफ बैग भी रहता है साथ