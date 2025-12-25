लिकटेंस्टीन में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, स्विट्जरलैंड में मिला एक शव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोप के आल्प्स क्षेत्र में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित एक छोटे से देश लिकटेंस्टीन से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। लिकटेंस्टीन में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है, जिनमें तीन लोगों के शव लिकटेंस्टीन में मिले, वहीं एक शव स्विट्जरलैंड में मिला। नदी किनारे मिला पहला शव लोकल पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि सुबह लगभग 10:30 बजे लिकटेंस्टीन की राजधानी वादुज के पास राइन नदी के किनारे स्विस तट पर लिकटेंस्टीन के एक 41 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। पुलिस अभी इस व्यक्ति की मौत का कारण तलाश कर रही है।

इस मामले की जांच करते हुए पुलिस वादुज के एक अपार्टमेंट पहुंची, जहां उन्हें एक 73 वर्षीय पुरुष और दो महिलाओं (उम्र 68 और 45 वर्ष) के शव मिले। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत लिकटेंस्टीन पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर कहा कि तीनों शव उस 41 वर्षीय व्यक्ति के माता-पिता और बहन थे, जिसकी बॉडी हमें राइन नदी के किनारे मिली। लिकटेंस्टीन पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस सभी की मृत्यु के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। राज्य पुलिस का आपराधिक जांच विभाग बड़ी संख्या में अधिकारियों की तैनाती के साथ इन मौतों की जांच में जुटा है।