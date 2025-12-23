मेट्रो-टैक्सी नहीं, स्विट्जरलैंड के इस शहर में लोग 'तैरकर' जाते हैं ऑफिस, वॉटरप्रूफ बैग भी रहता है साथ
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी शहर को घूमने का सबसे अच्छा तरीका 'स्विमिंग' भी हो सकता है? जी हां, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में, यह कोई सपना नहीं बल्कि यहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहां लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन या टैक्सी का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी चीजें पैक करते हैं और नदी में कूद पड़ते हैं।
बर्न की अनोखी 'रिवर लाइफ'
जरा सोचिए, स्विट्जरलैंड में गर्मियों की सुनहरी दोपहर का समय है। लोग अपने कपड़ों और लैपटॉप को 'वाटरप्रूफ बैग' में डालते हैं और आरे नदी के फिरोजी रंग के पानी में उतर जाते हैं।
यह एक्सपीरिएंस टूरिस्ट्स के लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि बर्न को असल में जानने का एक तरीका है। जब आप इस नदी में तैरते हैं, तो आप मध्ययुगीन पुलों और फेडरल पार्लियामेंट के नीचे से स्विम करते हुए गुजरते हैं। यह नदी बर्न के 'यूनेस्को ओल्ड टाउन' के चारों ओर घूमती है, जो इस खूबसूरत शहर को देखने का सबसे बेहतरीन और अनोखा तरीका है।
ग्लेशियर का साफ और ठंडा पानी
आरे नदी का पानी आल्प्स के ग्लेशियर्स से आता है, इसलिए यह बेहद साफ और तेज बहाव वाला होता है। गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है, तब भी नदी का पानी लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो बहुत ताजगी देता है। इसका 'दूधिया-नीला' रंग और तेज बहाव इसे रोमांचक बनाता है, लेकिन यही कारण है कि यह सिर्फ अच्छे स्विमर्स के लिए ही सेफ है।
स्विमिंग के लिए सबसे अच्छी जगहें
बर्न में रिवर स्विमिंग के लिए कुछ खास जगहें और रूट तय किए गए हैं:
- मार्जिली लिडो: यह बर्न का सबसे मशहूर ओपन-एयर बाथिंग स्पॉट है जो ठीक संसद भवन के नीचे स्थित है। यहां मुफ्त पूल और नदी में जाने के कई रास्ते हैं।
- आइखोल्ज: ज्यादातर लोग यहां से स्विमिंग शुरू करते हैं और पानी के बहाव के साथ बहते हुए मार्जिली तक जाते हैं। यह 'आइखोल्ज से मार्जिली' का रूट शहर का सबसे क्लासिक रूट माना जाता है।
- लरेन बैड: यह एक ऐतिहासिक जगह है जहां पानी को शांत करने के लिए ब्रेकवाटर बनाया गया है।
सुरक्षा है सबसे जरूरी
नदी में तैरना जितना मजेदार है, सुरक्षा का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बता दें, बर्न में "आरे यू सेफ?" अभियान के तहत कुछ नियम बताए गए हैं:
- पानी में जाने से पहले जल स्तर, तापमान और बहाव की जांच करें।
- यह केवल अच्छे स्विमर्स के लिए है। अगर शक हो, तो मार्जिली के पूल में ही तैरें।
- कभी भी शराब पीकर न तैरें। ठंडे पानी की आदत धीरे-धीरे डालें और हमेशा किसी साथी के साथ ही जाएं।
- नदी में कूदने से पहले यह जरूर देख लें कि आपको बाहर कहां निकलना है (लाल खंभे और सीढ़ियां बाहर निकलने की जगह के बारे में बताते हैं)।
- एक 'बॉयन्सी एड' साथ रखें। अपने ड्राई बैग (सामान रखने वाला बैग) को कभी भी अपने शरीर से बांधें नहीं, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है।
क्या है बेस्ट टाइम?
बर्न जाने का सबसे अच्छा समय देर वसंत से गर्मियों तक का है, जब यहां के लिडो खुलते हैं। ध्यान दें कि बाढ़ सुरक्षा और मरम्मत के काम के कारण सितंबर 2025 से वसंत 2026 तक नदी के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध हो सकते हैं, इसलिए जाने से पहले स्थानीय जानकारी जरूर लें।
अगर स्विमिंग नहीं आती, तो क्या करें?
अगर आप तैरना नहीं जानते, तो भी आप निराश नहीं होंगे। आप नदी के किनारे पैदल चल सकते हैं। 'बियरपार्क चिड़ियाघर' से शुरू करके ऐतिहासिक 'मैटक्वार्टियर' और मार्जिली क्षेत्र तक टहलें। नदी के किनारे बने रेस्तरां या 'आरेबार' में बैठकर जिलेटो का मजा लें और दूसरों को तैरते हुए देख सकते हैं।
