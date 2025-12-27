भूकंप के झटके से दहला ताइवान, यिलान के पास रिक्टर पैमाने पर 7.0 का जोरदार झटका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार देर रात ताइवान के उत्तर-पूर्वी तटीय शहर यिलान से लगभग 32 किमी (20 मील) दूर 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी।

बयान में कहा गया कि भूकंप से राजधानी ताइपे में इमारतें हिल गईं और इसकी गहराई 73 किलोमीटर (45 मील) थी। राष्ट्रीय फायर एजेंसी ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

हफ्ते में दूसरी बार आया भूकंप

बुधवार को आए 6.0 तीव्रता के भूकंप के बाद, यह इस हफ्ते द्वीप पर आया दूसरा बड़ा भूकंप था। ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है और यहां भूकंप आने का खतरा रहता है।