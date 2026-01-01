दुनिया में पहली बार किसी देश में चिट्ठी भेजने का सर्विस हुआ बंद, थम जाएगी 401 साल पुरानी परंपरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेनमार्क ने 401 साल पुरानी परंपरा को अलविदा कह दिया है। देश की डाक सेवा पोस्टनॉर्ड ने घरेलू चिट्ठियों की डिलीवरी पूरी तरह रोक दी है। दुनिया का पहला देश बन गया है डेनमार्क, जहां अब फिजिकल चिट्ठियां जरूरी या फायदे का धंधा नहीं रहीं है।

आखिरी बार आपने चिट्ठी डाली कब थी? शायद काफी समय हो गया होगा। आजकल ईमेल, मैसेज और डीएम ने पुरानी चिट्ठियों की जगह ले ली है। डेनमार्क में अब उन मशहूर लाल डाकबॉक्स में चिट्ठी डालना मुमकिन नहीं रहा। देश पूरी तरह डिजिटल युग में कदम रख चुका है।

चिट्ठियों की संख्या में भारी गिरावट पिछले 25 सालों में डेनमार्क में भेजी जाने वाली चिट्ठियों की तादाद 90 फीसदी कम हो गई है। साल 2000 में पोस्टनॉर्ड ने करीब 1.5 अरब चिट्ठियां पहुंचाई थीं। लेकिन पिछले साल यह संख्या घटकर सिर्फ 11 करोड़ रह गई।