चीन में 'एक बच्चा नीति' खत्म होने के 10 साल पूरे, फिर भी नहीं बढ़ रही जन्म दर; अब सता रहा ये डर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन इस समय अपने देश के युवाओं से अपील कर रहा है, वह अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, जिससे देश की डेमोग्राफी पर खास असर ना पड़े। चीन ने अपनी अपनी 'एक-बच्चा' नीति को करीब एक दशक पहले खत्म कर दिया था। इसके बाद भी चीन के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश अपने नागरिकों को रास नहीं आ रही है।

दरअसल, लोगों का मानना है कि परिवार में अधिक लोगों का रहना, प्रतिदिन के खर्चों को बढ़ाने के बराबर है। ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं, जो एक से अधिक बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं। चूंकि चीन ने दशकों तक 'एक-बच्चा' नीति रखी है, जिसके बाद देश में जनसंख्या की एक नई समस्या खड़ी हो गई है।

एक बच्चा समाप्त हुए पूरे हुए 10 साल बता दें कि 1 जनवरी को चीन की बदनाम वन-चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किए 10 साल पूरे हो गए हैं। सरकार को एहसास हुआ था कि गिरती जन्म दर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी की ग्रोथ को पटरी से उतार सकती है। लेकिन इस बड़े बदलाव और कपल्स को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले दूसरे कई उपायों के बावजूद आबादी बढ़ाने में कामयाबी नहीं मिली है।

साल 2024 तक तीन सालों में चीन की आबादी कम हो गई। उस साल जन्मों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह मौतों की संख्या से ज़्यादा नहीं थी, और उम्मीद नहीं है कि यह कोई लंबे समय तक चलने वाला ट्रेंड होगा।

वहीं, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि 1.4 अरब लोगों की आबादी में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अब 20% से अधिक हैं और 2100 तक यह संख्या चौंकाने वाली आधी आबादी हो सकती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, न केवल चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि एक सैन्य शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का मुकाबला करने की उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी।

हाल के दिनों में ही चीनी नेता शी जिनपिंग ने जनसंख्या सुरक्षा की जरूरत पर जोर दिया है और उच्च-गुणवत्ता वाली आबादी का विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि आने वाले साल में जन्म और शादी को बढ़ावा देने के लिए और नीतियां या प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

क्यों ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही ये योजनाएं गौरतलब है कि दशकों तक बीजिंग ने एक बड़े और बेरहम सरकारी सिस्टम से अतिरिक्त जन्मों को रोका, जो नागरिकों पर नज़र रखता था और उन पर कम बच्चे पैदा करने का दबाव डालता था, जिसमें भारी प्रोपेगेंडा, उत्पीड़न और भारी जुर्माने के साथ-साथ जबरन गर्भपात और नसबंदी का इस्तेमाल किया गया।

1980 में आधिकारिक तौर पर लागू की गई वन-चाइल्ड पॉलिसी का मकसद चीन की तेज़ी से बढ़ती आबादी पर लगाम लगाना था, जिससे उस समय के अधिकारियों को डर था कि यह देश को गरीबी से बाहर निकालने की किसी भी उम्मीद को खतरे में डाल सकती है।