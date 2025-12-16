सैन फ्रांसिस्को में अचानक रुकी केबल कार, 15 लोग हुए घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सैन फ्रांसिस्को में चल रही केबल कार अचानक ही रुक गई, जिसके चलते 15 लोग घायल हो गए. सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना को लेकर जानकारी साझा की है.

सैन फ्रांसिस्को में हुए इस हादसे में कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं कुछ लोगों को मामूली चोट लगी और दर्द रहा. फायर डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि दो लोगों को सीरियस इंजरी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

केबल कार के अचानक रुकने से 11 लोगों को हल्की चोट लगी, वे भी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाए गए. वहीं दो लोगों ने अस्पताल जाने से मना कर दिया. मामले की गंभीरता से हो रही जांच केबल कार को ऑपरेट करने वाली सैन फ्रांसिस्को म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी (SFMTA) का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. एजेंसी ने ये भी बताया कि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर अचानक केबल कार को क्यों रोकी गई.