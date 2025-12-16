सैन फ्रांसिस्को में अचानक रुकी केबल कार, 15 लोग हुए घायल
सैन फ्रांसिस्को में एक केबल कार के अचानक रुक जाने से 15 लोग घायल हो गए। सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि कुछ लोगों को ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सैन फ्रांसिस्को में चल रही केबल कार अचानक ही रुक गई, जिसके चलते 15 लोग घायल हो गए. सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना को लेकर जानकारी साझा की है.
सैन फ्रांसिस्को में हुए इस हादसे में कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं कुछ लोगों को मामूली चोट लगी और दर्द रहा. फायर डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि दो लोगों को सीरियस इंजरी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
केबल कार के अचानक रुकने से 11 लोगों को हल्की चोट लगी, वे भी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाए गए. वहीं दो लोगों ने अस्पताल जाने से मना कर दिया.
मामले की गंभीरता से हो रही जांच
केबल कार को ऑपरेट करने वाली सैन फ्रांसिस्को म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी (SFMTA) का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. एजेंसी ने ये भी बताया कि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर अचानक केबल कार को क्यों रोकी गई.
सैन फ्रांसिस्को में चलने वाली केबल कार में लोग बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करते हैं. वहीं कई लोग इस ओपन-एयर गाड़ियों में खड़े होकर भी सफर करते हैं.
1870 से चल रही केबल कार
सैन फ्रांसिस्को में 1870 में पहली केबल कार शुरू की गई थी. वहीं आज के समय में इस शहर में तीन केबल कार लाइन्स डली हुई हैं. इस हादसे पर SFMTA का कहना है कि हमारे सभी यात्रियों को सुरक्षा देना ही हमारी प्राथमिकता है. हम इस हादसे की पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि केबल कारों में यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिल सके.
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।