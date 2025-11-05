Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:11 AM (IST)

    एअर इंडिया मंगोलिया के उलानबटोर में फंसे 228 यात्रियों को वापस लाने के लिए एक विशेष विमान भेजेगी। सोमवार को सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली की उड़ान को तकनीकी समस्या के कारण उलानबटोर में इमरजेंसी लैंडिंगहुई थी। एयरलाइन ने बताया कि राहत उड़ान बुधवार सुबह यात्रियों को लेकर वापस लौटेगी।

    दिल्ली लौटेंगे मंगोलिया में फंसे 228 यात्री, एअर इंडिया भेजा विशेष विमान (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, नई दिल्ली। एअर इंडिया मंगोलिया के उलानबटोर में फंसे 228 यात्रियों को वापस लाने के लिए एक विशेष विमान भेजेगी। सोमवार को सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली की उड़ान को तकनीकी समस्या के कारण उलानबटोर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी।

    एयरलाइन ने बताया कि राहत उड़ान बुधवार सुबह यात्रियों को लेकर वापस लौटेगी। सूत्रों के अनुसार विमान में 245 लोग सवार थे, जिनमें 228 यात्री और 17 चलक दल के सदस्य थे।

    एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि एअर इंडिया उड़ान संख्या एआइ174 के यात्रियों को ले जाने के लिए एक राहत उड़ान संचालित करेगी। राहत उड़ान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान से संचालित की जाएगी।

    बयान में यह भी कहा गया है कि एयरलाइन स्थानीय अधिकारियों और मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास के साथ मिलकर यात्रियों और चालक दल की देखभाल कर रही है। इसमें उन्हें होटल में आवास उपलब्ध कराना भी शामिल है।

