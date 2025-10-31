सैन फ्रांसिस्को से 58 लाख का सोना छिपाकर भारत ला रही थी दो महिलाएं, दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

Language
    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने सैन फ्रांसिस्को से सोना छिपाकर ला रही दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। लगभग 58 लाख रुपये मूल्य का सोना उनके पास से बरामद हुआ। संदिग्ध गतिविधियों के कारण तलाशी ली गई, जिसके बाद सोना बरामद हुआ। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर कस्टम अधिकारियों ने दो महिला यात्रियों को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। तस्करी के आरोप में गिरफ्तार दोनों महिलाएं भारतीय नागरिक हैं। दोनों सैन फ्रांसिस्को से एअर इंडिया की उड़ान संख्या आई-174 से 27 अक्टूबर को रवाना होकर 29 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंची।

    अधिकारियों को संदेह हुआ कि दोनों सैन फ्रांसिस्को से सोना छिपाकर भारत ला रही थी, जिसके बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय आगमन क्षेत्र में रोका गया। तलाशी और लगेज की जांच में उनके पास से सोना बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 497.50 ग्राम था। कस्टम अधिकारियों ने बरामद की गई सोने की कुल कीमत 58.55 लाख रुपये आंका है। अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से सोने की तस्करी के मामलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।