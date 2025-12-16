ब्राजील में तेज आंधी में ढह गई 40 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सामने आया Video
ब्राजील के गुआइबा शहर में तेज तूफान के कारण 40-मीटर ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' गिर गई। यह मूर्ति न्यूयॉर्क शहर में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लि ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजील के गुआइबा शहर में तेज तूफान में 40-मीटर ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' गिर गई। ये मूर्ति यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयार्क शहर में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका है। लोकल अथॉरिटी के मुताबिक इस मूर्ति के गिरने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
तहस-नहस हो गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी
गुआइबा में सोमवार, 15 दिसंबर 2025 की दोपहर तेज आंधी-तूफान आया। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका हावन के एक बड़े रिटेल स्टोर के पार्किंग स्थल में फास्ट-फूड आउटलेट के पास बनी थी। जब इस स्टैच्यू से आकर तेज हवाएं टकराईं, तो ये पूरी तरह तहस-नहस हो गई।
ब्राजील में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ये कॉपी इस पार्किंग एरिया की शान थी। लेकिन तेज हवाओं के कहर ने इस करीब 7 मंजिला ऊंची मूर्ति को चूर-चूर कर दिया। ये स्टैच्यू जैसे ही जमीन से लगा, इस मूर्ति का सिर कई टुकड़ों में बिखर गया।
ब्राजील में जब ये घटना हुई, उस वक्त कई गाड़ियां इस पार्किंग स्थल के आस-पास मौजूद थीं। लेकिन लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत ही अपनी गाड़ियां वहां से हटा लीं। इस घटना में मूर्ति के गिरने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के गिरने का वीडियो
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका के गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्राजील में कई हावन स्टोर्स के पास इस तरह के स्टैच्यू लगे हैं। हावन कंपनी का कहना है कि इस मूर्ति की लंबाई 114 फीट है, जिसका 78 फीट का हिस्सा टूट गया है, वहीं 36 फीट हिस्सा जिस पर मूर्ति खड़ी थी, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है।
Video footage shows a forty-meter-tall replica of the Statue of Liberty, located across from a McDonald's within the parking lot of a Havan in the Brazilian city of Guaíba, one of several dozen replicas of the statue located throughout the country, collapsing during a wind and… pic.twitter.com/kUid9lwA3b— OSINTdefender (@sentdefender) December 15, 2025
