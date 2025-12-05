अमेरिका में ब्राजीलियाई प्रोफेसर गिरफ्तार, प्रार्थना स्थल के बाहर फायरिंग का है आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने हार्वर्ड ला स्कूल में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रहे ब्राजीलियाई नागरिक कार्लोस पुर्तगाल गुवेआ को गिरफ्तार किया है।
उन पर मैसाचुसेट्स में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर पैलेट गन से फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। यह घटना एक अक्टूबर को हुई थी। अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग के अनुसार, घटना के बाद गुवेआ का वीजा रद कर दिया गया।
वह स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।
(न्यूज एजेंसी रायटर के इनपुट के साथ)
