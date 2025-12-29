Language
    'बांग्लादेश में भारतीयों की परमिट निलंबित करने की मांग', उस्मान हादी की पार्टी ने यूनुस प्रशासन को दिया 24 दिन का अल्टीमेटम

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:32 PM (IST)

    उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में तनाव है। उनकी पार्टी इंकलाब मंच ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को 24 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने हा ...और पढ़ें

    उस्मान हादी की पार्टी ने यूनुस प्रशासन को दिया 24 दिन का अल्टीमेटम (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच उस्मान हादी की पार्टी इंकलाब मंच ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को 24 दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

    दरअसल, उस्मान हादी की पार्टी इंकलाब मंच ने हादी की हत्या में शामिल सभी लोगों का मुकदमा पूरा करने के साथ-साथ बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों के वर्क परमिट निलंबित करने, भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में केस दर्ज करने और खुफिया एजेंसियों में छिपे 'दोषियों' की पहचान करने की मांग की है।

    बता दें कि इंकलाब मंच के प्रवक्ता और आम चुनाव में उम्मीदवार हादी को इस महीने की शुरुआत में ढाका में अपना चुनाव अभियान शुरू करते समय नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी। जिसके बाद से बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। बांग्लादेशी ने दावा किया कि दो आरोपी भारत में भाग गए। हालांकि इसे भारत ने 'झूठा और मनगढ़ंत' बताकर खारिज कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है।

    शरीफ उस्मान हादी की पार्टी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को 24 दिन का अलीमेटम देते हुए कहा कि हत्या में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी ने यूनुस सरकार से बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों के वर्क परमिट को निलंबित करने का भी अनुरोध किया है।

    हत्या के बाद से शुरू हुई हिंसा

    गौरतलब है कि हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश से हिंसा और आगजनी की खबरें आ रहीं हैं। हादी की हत्या के बाद से ढाका में भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया और प्रोथोम आलो और डेली स्टार जैसे लोकप्रिय समाचार पत्रों के मुख्य कार्यालयों के साथ-साथ दो प्रगतिशील सांस्कृतिक समूहों, छायानात और उदिची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालयों में आग लगा दी। मयमनसिंह के मध्य में एक हिंदू कारखाने के मजदूर को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला।

    अभी भी तनावपूर्ण स्थिति

    ढाका में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, इस बीच इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने एक फेसबुक पोस्ट में घोषणा करते हुए कहा है कि हत्यारे गिरोह के सभी सदस्यों- जिनमें हत्यारा, मुख्य साजिशकर्ता, सहयोगी, भागने में मदद करने वाले और शरण देने वाले शामिल हैं - का मुकदमा अगले 24 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

