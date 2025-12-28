Language
    'ऐसा कोई सबूत नहीं', उस्मान हादी के हत्यारों का भारत भागने का बांग्लादेश ने लगाया आरोप तो BSF ने किया पलटवार

    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:48 PM (IST)
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:48 PM (IST)

    भारत ने दिया बांग्लादेश को करारा जवाब। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेघालय में सुरक्षा एजेंसियों ने रविवार को बांग्लादेश पुलिस के उस दावे को खारिज कर दिया कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्यारे भारत में घुस गए हैं। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया।

    मेघालय में बीएसएफ चीफ, इंस्पेक्टर जनरल ओ पी उपाध्याय ने कहा, "ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने हालुआघाट सेक्टर से मेघालय में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की हो। बीएसएफ ने न तो ऐसी कोई घटना देखी है और न ही उसे इसकी कोई रिपोर्ट मिली है।"

    मेघालय पुलिस ने भी किया दावा खारिज

    वहीं, मेघालय के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई इनपुट या इंटेलिजेंस नहीं है कि संदिग्ध गारो हिल्स इलाके में मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय पुलिस यूनिट्स ने ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी है और केंद्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क बना हुआ है।

    बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर

    सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं, खासकर पड़ोसी देश में अशांति और अस्थिर स्थिति को देखते हुए। फोर्स ने बताया कि इस सेक्टर में बॉर्डर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और अवैध रूप से सीमा पार करने की किसी भी कोशिश का तुरंत पता लगाकर उससे निपटा जाएगा।

    गारो हिल्स इलाका मेघालय के पश्चिमी हिस्से में है, जो बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है और जिसकी सुरक्षा बीएसएफ करती है। इससे पहले बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया था कि इंकलाब मंचो के नेता उस्मान हादी की हत्या के दो मुख्य संदिग्ध देश छोड़कर मेघालय बॉर्डर के रास्ते भारत में घुस गए हैं।

