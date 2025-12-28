हादी की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने की कोशिश कर रहा बांग्लादेश, प्रोपगेंडा का पर्दाफाश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को दावा किया कि इंकलाब मंचो नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के दो मुख्य संदिग्ध मेघायल के रास्ते भारत भाग गए हैं। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। मेघायल में घुसने का दावा ढाका महानगर पुलिस (डीएमपी) के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध और संचालन) एस एन मोहम्मद नजरुल इस्लाम ने कहा, 'संदिग्ध फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख स्थानीय सहयोगियों की मदद से भारत के मेघालय राज्य में घुस गए।'

द डेली स्टार ने इस्लाम के हवाले से बताया कि हमारी जानकारी के अनुसार, संदिग्ध हलुआघाट सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुए। सीमा पार करने के बाद, उन्हें पहले पूर्ति नाम के एक व्यक्ति ने रिसीव किया। बाद में, सामी नाम के टैक्सी चालक ने मेघालय के तुरा शहर तक पहुंचाया।

उन्होंने कहा कि पुलिस को अनौपचारिक सूचना मिली है कि फरार आरोपितों की मदद करने वाले दो व्यक्ति, पूर्ति और सामी, भारत में अधिकारियों द्वारा हिरासत में ले लिए गए हैं। बांग्लादेश सरकार संदिग्धों को वापस लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

भारतीय अधिकारियों के साथ संपर्क उन्होंने कहा कि हम उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यमों से भारतीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। हालांकि, पुलिस अधिकारी ने यह नहीं बताया कि दोनों भारत कब भागे।

बांग्लादेश पुलिस के इस दावे पर भारतीय अधिकारियों की ओर से अबतक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने आगे कहा कि हत्या को अंजाम देने में भारी मात्रा में धन खर्च किया गया था और जांच के दौरान 218 करोड़ टका का हस्ताक्षरित चेक जब्त किया गया है।