    पति की कब्र के पास दफनाया जाएगा खालिदा जिया का शव, जनाजे में पहुंचेगे विदेश मंत्री एस जयशंकर

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:21 AM (IST)

    Khalida Zia: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें आज उनके पति जियाउर्रहमान की कब्र के बगल में ढाका म ...और पढ़ें

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनके पति एवं पूर्व राष्ट्रपति जियाउर्रहमान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बीते दिन निधन हो गया था। आज उनकी अंतिम विदाई होगी। खालिदा जिया के शव को उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर्रहमान के बगल में दफनाया जाएगा।

    बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष और 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीमारी के चलते लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। मगर, मंगलवार को ढाका में उनक निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी।

    बैठक में हुआ फैसला

    कानून सलाहकार आसिफ नजरुल के अनुसार, खालिदा जिया को आज यानी बुधवार को अंतिम विदाई दी जाएगी। जोहर की नमाज के बाद संसद के साउथ प्लाजा और उससे सटे मानिक मियां एवेन्यू में वो सुपुर्द-ए-खाक होंगी।

    राजकीय अतिथि गृह में यूनुस सरकार की सलाहकार परिषद की विशेष बैठक हुई थी, जिसके बाद नजरुल ने बताया कि खालिदा जिया को उनके पति जियाउर्रहमान की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा। ढाका के शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित जिया उद्यान में राजकीय सम्मान के साथ खालिदा जिया का जनाजा निकलेगा।

    विदेश मंत्री भी जाएंगे ढाका

    खालिदा जिया के जनाजे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार समेत कई विदेशी नेता शामिल होंगे। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ढाका की यात्रा करेंगे।

    3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा

    खालिदा जिया के निधन पर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनुस ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इसके साथ ही मोहम्मद युनुस ने नमाज-ए-जनाजा पर भी एक दिन की छुट्टी का एलान किया है।

