    बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, पत्रकार राणा प्रताप को बदमाशों ने मारी गोली

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:37 PM (IST)

    बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को जेसोर में राणा प्रताप बैरागी नामक एक हिंदू व्यक्ति की गोली मारकर हत्या ...और पढ़ें

    राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को एक और हिंदू व्यक्ति राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बांग्लादेश के जशोर इलाके में हुई। पिछले 18 दिन में बांग्लादेश में यह हिंदुओं की 5वीं हत्या है।

    जानकारी के मुताबिक, सोमवार की शाम करीब 6 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर बदमाश आए। उन्होंने राणा प्रताप को उनकी बर्फ की फैक्ट्री से बाहर बुलाया। इसके बाद वह उन्हें लेकर एक क्लिनिक के पास वाली गली में ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनके बीच किसी बात पर कहासुनी हुई।

    बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग

    इसके बाद हमलावरों ने राणा प्रताप को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की। गोली मारने के बाद बदमाश मनीरामपुर की ओर सड़क के रास्ते फरार हो गए। घटनास्थल से पुलिस को सात खाली गोलियों के खोल बरामद हुए हैं। मनोहरपुर यूनियन परिषद के अध्यक्ष अख्तर फारुक मिंटू ने घटना की पुष्टि की है।

    इस घटना के बाद हिंदू समुदाय में काफी आक्रोश है। वे घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हमलावरों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राणा प्रताप पेशे से पत्रकार थे। इस घटना ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को एक बार फिर दुनिया के सामने लाकर रख दिया है।

    इसके पहले बांग्लादेश से एक और मामला सामने आया था, जिसमें एक विधवा हिंदू के साथ दो बदमाशों ने घर में घुसकर बलात्कार किया था। इसके बाद उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए थे।

