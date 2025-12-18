Language
    भारत में बांग्लादेश हाई कमिश्नर तलब: ढाका ने वीजा एप्लीकेशन सेंटर किया बंद, Key Points

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वीजा एप्लीकेशन सेंटर फिर से शुरू हो गए हैं, हालांकि दो सेंटर अभी भी बंद हैं। भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के बाद इन ...और पढ़ें

    बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार, 18 दिसंबर से फिर से वीजा एप्लीकेशन सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। अभी केवल दो ही वीजा सेंटर हैं, जिन्हें दोबारा शुरू नहीं किया गया है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद इन वीजा सेंटर को बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने इन वीजा सेंटर को फिर शुरू करा दिया है।

    भारत ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को किया तलब

    • बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन होने के बाद भारत सरकार तुरंत ही एक्शन मोड में आ गई थी। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त मुहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को समन भी भेजा था। भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के बाद से ही ढाका में वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद हो गए थे।
    • मुहम्मद रियाज हमीदुल्लाह ने बुधवार, 17 दिसंबर को भारत में विदेश मंत्रालय पहुंचकर बातचीत की। रियाज हमीदुल्लाह ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच बेहतर रिश्ते हैं और दोनों ही देश आपसी निर्भरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
    • आईवीएसी की तरफ से इस मामले में आधिकारिक सूचना दी गई है। आईवीएसी ने कहा कि ढाका में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर अब पहले की तरह शुरू हो गए हैं और यहां सामान्य रूप से काम हो रहा है।
    • आईवीएसी ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करके बताया कि केवल दो स्थानों पर खुलना और राजशाही में सुरक्षा को ध्यान में रखकर वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद रहेंगे।
    • नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था. हसनत अब्दुल्ला ने सेवन सिस्टर्स को अलग-थलग करने की धमकी दी. इस धमकी के बाद से ही भारत सरकार ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को तलब कर दिया था।

