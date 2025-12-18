भारत में बांग्लादेश हाई कमिश्नर तलब: ढाका ने वीजा एप्लीकेशन सेंटर किया बंद, Key Points

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार, 18 दिसंबर से फिर से वीजा एप्लीकेशन सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। अभी केवल दो ही वीजा सेंटर हैं, जिन्हें दोबारा शुरू नहीं किया गया है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद इन वीजा सेंटर को बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने इन वीजा सेंटर को फिर शुरू करा दिया है।