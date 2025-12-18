Language
    भारत की सीमा में घुसीं बांग्लादेशी नौकाएं, तटरक्षक बल ने 35 मछुआरों को किया गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय समुद्री सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में दो नावों के साथ 35 बांग्लादेशी मछुआरों को हिरासत में लिया। बंगाल की ख ...और पढ़ें

    बांग्लादेशी मछुआरे गिरफ्तार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल ने बीते दिन भारतीय समुद्री सीमा में अवैध रूप से घुसने के आरोप में 35 बांग्लादेशी मछुआरों को उनकी दो नावों के साथ हिरासत में ले लिया। कल सुबह भारतीय कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी में दो संदिग्ध नावों को देखा और तुरंत उन्हें पकड़कर फ्रेजरगंज फिशिंग हार्बर ले जाया गया।

    कोस्ट गार्ड ने उन्हें फ्रेजरगंज कोस्टल पुलिस स्टेशन में पुलिस को सौंप दिया, जहां उन्हें अवैध रूप से घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मछुआरों से अभी पूछताछ की जा रही है और उन्हें आज दोपहर काकद्वीप कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले दो महीनों में, भारतीय कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी में भारतीय समुद्री सीमा में घुसने के आरोप में कई बांग्लादेशी ट्रॉलरों को पकड़ा है।

    बांग्लादेशी ट्रॉलर की हुई पहचान

    इस बीच, दोनों ट्रॉलर के नाम 'सबिना-1' और 'रूपोशी सुल्ताना' हैं। सबिना-1 में 11 और रूपोशी सुल्ताना में 24 बांग्लादेशी मछुआरे सवार थे। इससे पहले, 15 दिसंबर को भारतीय समुद्री सीमा में घुसने के बाद, बांग्लादेश नेवी के एक जहाज की टक्कर दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप के मछुआरों की एक मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर से हो गई थी।

