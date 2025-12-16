'आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो...', सिडनी अटैक के आतंकी से भिड़ने वाले अहमद से बोले पीएम एंथोनी अल्बानीज

अहमद के कंधे में फंसी है गोली

गोलीबारी में लहूलुहान हुए अहमद को इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया के सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमद के वकील इस्सा के अनुसार, "लोगों की जान बचाते समय अहमद को भी गोली लग गई, लेकिन उसे इसका कोई मलाल नहीं है। वो यह बहादुरी दोबारा दिखाने के लिए भी तैयार है। वह गोलियों से बुरी तरह छलनी है। दर्द उसपर भारी पड़ रहा है।"

बता दें कि अहमद के बाएं हाथ में काफी चोट आई है। उनके बाएं कंधे में अभी तक एक गोली फंसी है, जिसे निकाला नहीं जा सका है। सीरिया में जन्में अहमद 2006 में ऑस्ट्रेलिया आए थे और 2022 में उन्हें यहां की नागरिकता मिल गई थी। हालांकि, बाद में कुछ कानूनी आरोपों के कारण उनकी नागरिकता रद कर दी गई थी।