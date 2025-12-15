Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तानी बाप-बेटे ने सिडनी के बोंडी बीच पर बरसाई थीं गोलियां, कार से बरामद हुआ ISIS का झंडा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का मना रहे यहूदियों पर पाकिस्तानी मूल के बाप-बेटे ने गोलियां बरसाईं। उनकी पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के रूप में हुई। पुल ...और पढ़ें

    Hero Image

    हमलावरों की कार से बरामद हुआ आतंकी संगठन ISIS का झंडा (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर रविवार शाम पाकिस्तानी मूल के बाप-बेटे ने गोलियां बरसाई थीं। उनकी पहचान 50 वर्षीय साजिद अकरम और 24वर्षीय नवीद अकरम के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साजिद 1998 में छात्र वीजा पर आस्ट्रेलिया आया था, जबकि नवीद जन्म से आस्ट्रेलियाई नागरिक है। हमले का मकसद अभी पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस को उनकी कार में इस्लामिक स्टेट (आइसिस) के दो झंडे मिले हैं। हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जबकि 42 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में 10 वर्ष से 87 वर्ष की उम्र के लोग शामिल है।

    ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने क्या कहा?

    प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि उनकी कैबिनेट गन कानूनों को और कड़ा करने एवं एक नेशनल फायरआ‌र्म्स रजिस्टर पर काम करने पर सहमत हो गई है, ताकि गन लाइसेंस से कितने हथियार रखने की इजाजत हो और उसकीवैधता की समयसीमा क्या हो, इन बातों से निपटा जा सके।

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से बात की और आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त करने के साथ ही आस्ट्रेलिया के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, नवीद अकरम की आस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी एएसआइओ ने छह वर्ष पहले सिडनी स्थित आइसिस ग्रुप के साथ करीबी संबंधों के लिए जांच की थी

    ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों के रडार पर था नवीद

    पुलिस द्वारा आइसिस की हमले की साजिश नाकाम करने के बाद नवीद आस्ट्रेलियाई एजेंसियों के रडार पर आ गया था। नवीद का नाम जुलाई, 2019 में आइसिस के एक कट्टर आतंकी एल. मतारी की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। मतारी अभी सात वर्ष की सजा काट रहा है और नवीद उसके करीब था। मतारी आस्ट्रेलिया में आइसिस का स्वयंभू कमांडर था और सिडनी में बड़े हमले की साजिश रच रहा था।

    एएसआइओ को पता चला था कि मतारी के अलावा, नवीद आइसिस के कई दूसरे आतंकियों के भी करीब था। एएसआइओ महानिदेशक माइक बर्गेस ने कहा, ''इनमें से एक व्यक्ति को हम जानते थे, लेकिन उससे तात्कालिक खतरा नहीं था, इसलिए हमें देखना होगा कि यहां क्या हुआ।''

    नवीद अभी पुलिस की निगरानी में अस्पताल में है, जबकि साजिद की गोलीबारी के दौरान मौत हो गई। साजिद फल की दुकान चलाता था, जबकि नवीद को करीब दो महीने पहले ईंट बनाने के काम से निकाल दिया गया था। पुलिस के मुताबिक साजिद के पास 2015 से गन लाइसेंस था और उसके पास छह पंजीकृत हथियार थे।

    आतंकी से भिड़ने वाले 'हीरो' के लिए एक दिन में 11 लाख डालर चंदा

    रॉयटर के अनुसार, हमले के दौरान एक हथियारबंद आदमी से निपटते और उसके हथियार छीनते हुए वीडियो में कैद हुए अहमद अल अहमद को आस्ट्रेलिया में हीरो कहा जा रहा है। 43 वर्षीय अहमद की दो गोलियां लगने के कारण सर्जरी हुई है।

    उसके पिता मोहम्मद फतेह अल अहमद ने बताया कि उनका बेटा आस्ट्रेलियाई नागरिक है और फल-सब्जियां बेचता है। वह पुलिस में रह चुका है। एक फंडरे¨जग पेज ने अहमद लिए एक दिन में ही 11 लाख आस्ट्रेलियाई डालर (774,000 अमेरिकी डालर) से अधिक एकत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री अल्बनीज के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसकी बहादुरी की सराहना की है। ट्रंप ने यहूदियों के विरुद्ध इस आतंकी हमले की निंदा भी की।

    विदेश जाने वाले इजराइलियों के लिए नई गाइडलाइंस

    इजरायल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने विदेश यात्रा करने वाले इजरायलियों के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे ऐसे बड़े आयोजनों में जाने से बचें जो सुरक्षित न हों। इसमें प्रार्थना स्थल, चबाड हाउस, हनुक्का पार्टी आदि में होने वाले आयोजन शामिल हैं। इसके अलावा उनसे यहूदी व इजरायली स्थलों के आस-पास सावधान रहने और कुछ भी अजीब या संदिग्ध दिखने पर सुरक्षा बलों को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

    ऑपरेशन सिंदूर: पाक की 'नापाक' करतूत का पर्दाफाश, सेना ने तुर्किये के ड्रोन की लगाई प्रदर्शनी, Video