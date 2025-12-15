Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑपरेशन सिंदूर: पाक की 'नापाक' करतूत का पर्दाफाश, सेना ने तुर्किये के ड्रोन की लगाई प्रदर्शनी, Video

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य टकराव के दौरान मार गिराए गए एक तुर्किये-निर्मित ड्रोन को सार्वजनिक किया। यह ड्रोन, जिसे लाहौर से लॉन्च कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    विजय दिवस से पहले सेना ने दिखाया पाकिस्तान का तुर्किये ड्रोन (फोटो सोर्स- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने सोमवार को एक ऐसे ड्रोन को सार्वजनिक रूप से दिखाया, जिसे पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य टकराव के दौरान मार गिराया गया था। यह ड्रोन तुर्किये में बना था और पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया था। सेना ने इसे विजय दिवस से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तुर्किये का Yiiha ड्रोन कैसे गिराया गया?

    यह ड्रोन 10 मई को गिराया गया था, जो पाकिस्तान के साथ चार दिन चले संघर्ष का आखिरी दिन था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में इसे 54वें विजय दिवस से पहले दिखाया गया। यह Yiihaड्रोन 'कामिकाजे' श्रेणी का था, यानी यह टकराते ही धमाका करने के लिए बनाया गया था।

    यह ड्रोन उस दिन यह करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था।सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, इसे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया था और इसका निशाना पंजाब का जालंधर था।

    ड्रोन की ताकत और तकनीक

    • यह बिना पायलट वाला लड़ाकू ड्रोन (UCAV) था, जिसमें करीब 10 किलो विस्फोटक लगा हुआ था। इसे दूर से नियंत्रित किया जा रहा था और टकराते ही फटने के लिए डिजाइन किया गया था।
    • इस ड्रोन के पंखों का फैलाव लगभग दो मीटर था और इसमें 170 सीसी का टू-स्ट्रोक इंजन लगा हुआ था।
    • भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट (AAD) ने समय रहते इसे हवा में ही मार गिराया।

    ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के ड्रोन हमले

    22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इसके बाद चार दिन तक दोनों देशों के बीच भारी सैन्य तनाव रहा। अंत में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष रोकने के अनुरोध के बाद सैन्य कार्रवाई थमी।

    इस दौरान पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में Yiihaजैसे एकबार इस्तेमाल होने वाले ड्रोन भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर भेजे, लेकिन भारतीय सेना ने लगभग सभी ड्रोन मार गिराए।

    AI और आतंकी संगठनों का गठजोड़, दुनिया के लिए नए खतरे का संकेत; अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चेतावनी