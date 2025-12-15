ऑपरेशन सिंदूर: पाक की 'नापाक' करतूत का पर्दाफाश, सेना ने तुर्किये के ड्रोन की लगाई प्रदर्शनी, Video

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने सोमवार को एक ऐसे ड्रोन को सार्वजनिक रूप से दिखाया, जिसे पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य टकराव के दौरान मार गिराया गया था। यह ड्रोन तुर्किये में बना था और पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया था। सेना ने इसे विजय दिवस से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया।

यह ड्रोन 10 मई को गिराया गया था, जो पाकिस्तान के साथ चार दिन चले संघर्ष का आखिरी दिन था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में इसे 54वें विजय दिवस से पहले दिखाया गया। यह Yiihaड्रोन 'कामिकाजे' श्रेणी का था, यानी यह टकराते ही धमाका करने के लिए बनाया गया था।

यह ड्रोन उस दिन यह करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था।सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, इसे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया था और इसका निशाना पंजाब का जालंधर था।

ड्रोन की ताकत और तकनीक

यह बिना पायलट वाला लड़ाकू ड्रोन ( UCAV) था, जिसमें करीब 10 किलो विस्फोटक लगा हुआ था। इसे दूर से नियंत्रित किया जा रहा था और टकराते ही फटने के लिए डिजाइन किया गया था।

इस ड्रोन के पंखों का फैलाव लगभग दो मीटर था और इसमें 170 सीसी का टू-स्ट्रोक इंजन लगा हुआ था।

भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ( AAD) ने समय रहते इसे हवा में ही मार गिराया।

ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के ड्रोन हमले

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इसके बाद चार दिन तक दोनों देशों के बीच भारी सैन्य तनाव रहा। अंत में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष रोकने के अनुरोध के बाद सैन्य कार्रवाई थमी।