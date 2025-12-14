Australia Terror Arttack: कौन है अहमद अल-अहमद, जिसने हमला करने वाले से बंदूक छीनकर उसी पर तान दी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियावासियों ने सिडनी के बोंडी बीच पर हुनक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले के दौरान एक व्यक्ति की जमकर प्रशंसा की और उसे "हीरो" बताया। दरअसल, निहत्थे युवक ने बंदूकधारी हमलावर पर पीछे से झपट्टा मारकर उसकी राइफल छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया, युवक के इस साहस से कई लोगों की जान बच गई।
युवका के साहसी वीडियो का कारनामा कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में अहमद को खुद दो गोलियां लगीं और वे गंभीर रूप से घायल हैं। उसके बावजूद वो हमलावर को नहीं छोड़े। उनके चचेरे भाई ने उन्हें 'शत प्रतिशत हीरो' बताया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की है।
फल विक्रेता के रूप में हुई पहचान
स्थानीय समाचार एजेंसी 7News ने मृतक की पहचान 43 वर्षीय अहमद अल अहमद के रूप में की है, जो एक फल विक्रेता है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अल अहमद को नागरिकों पर हो रही गोलीबारी के दौरान एक हमलावर को पकड़ते हुए दिखाया गया है, जिससे कई लोगों की जान बच गई।
वीडियो आया सामने
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 15 सेकेंड के वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है कि वह व्यक्ति पहले कारों के पीछे छिपता है और फिर पीछे से बंदूकधारी की ओर दौड़ता है। वह उसकी गर्दन पकड़ लेता है, उससे राइफल छीन लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, फिर उसी पर बंदूक तान दी।
After Brown University, massive shooting was seen during the festival of Hanukkah on the Jewish people at Bondi Beach in Sydney Australia— Dennis jacob (@12431djm) December 14, 2025
Seen here is a brave man single handedly taking down on the shooter
Incredible pic.twitter.com/DfoFzVKYjv
हमें ठीक से पता नहीं है...
मुस्तफा नाम के एक व्यक्ति ने स्थानीय मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वह अहमद का चचेरा भाई है। उन्होंने कहा कि वह अस्पताल में है और हमें ठीक से पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे। वह शत प्रतिशत हीरो हैं।
इस घटना को अंजाम देने वाले संदिग्धों की पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस के अनुसार, एक आरोपी की त हो गई है, जबकि दूसरा अस्पताल में गंभीर हालत में है। पुलिस ने यह भी बताया कि उन्होंने पास के एक वाहन के अंदर मिले विस्फोटक उपकरणों को सुरक्षित कर लिया है।
प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने कहा कि हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक तत्काल बुलाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों पर हमला हर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पर हमला है। हमारे देश में इस नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम इसे जड़ से खत्म कर देंगे।
