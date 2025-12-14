Australia Terror Arttack: कौन है अहमद अल-अहमद, जिसने हमला करने वाले से बंदूक छीनकर उसी पर तान दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियावासियों ने सिडनी के बोंडी बीच पर हुनक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले के दौरान एक व्यक्ति की जमकर प्रशंसा की और उसे "हीरो" बताया। दरअसल, निहत्थे युवक ने बंदूकधारी हमलावर पर पीछे से झपट्टा मारकर उसकी राइफल छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया, युवक के इस साहस से कई लोगों की जान बच गई।

युवका के साहसी वीडियो का कारनामा कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में अहमद को खुद दो गोलियां लगीं और वे गंभीर रूप से घायल हैं। उसके बावजूद वो हमलावर को नहीं छोड़े। उनके चचेरे भाई ने उन्हें 'शत प्रतिशत हीरो' बताया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की है।

फल विक्रेता के रूप में हुई पहचान स्थानीय समाचार एजेंसी 7News ने मृतक की पहचान 43 वर्षीय अहमद अल अहमद के रूप में की है, जो एक फल विक्रेता है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अल अहमद को नागरिकों पर हो रही गोलीबारी के दौरान एक हमलावर को पकड़ते हुए दिखाया गया है, जिससे कई लोगों की जान बच गई।