क्या अल्बानिया की AI मंत्री भ्रष्टाचार मिटा पाएगी, एक्सपर्ट्स पूछा- 'कंट्रोल कौन करता है?'

अल्बानिया ने हाल ही में एआई-संचालित मंत्री नियुक्त की हैं जिन्हें डिएला नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री एडी रामा के अनुसार यह नियुक्ति सरकारी अनुबंधों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए की गई है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस एआई मंत्री के तकनीकी राजनीतिक और नैतिक पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एआई सिस्टम डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले सप्ताह अल्बानिया ने घोषणा की थी कि एआई से प्रेरित एक मंत्री नए पब्लिक टेंडर पोर्टफोलियो का कार्यभार संभालेंगी। डिएला को विश्व का पहला वर्चुअल मंत्री कहा जा रहा है। साथ ही अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने वादा किया है कि इस नियुक्ति से सरकारी अनुबंधों में पनपा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस एआई मंत्री के बारे में गंभीर तकनीकी, राजनीतिक और नैतिक प्रश्न उठाए गए हैं। क्या वाकई में अल्बानिया हो जाएगा भ्रष्टाचार मुक्त? डिएला की नियुक्ति की घोषणा करते हुए, रामा ने दावा किया कि अब पब्लिक टेंडर सौ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। प्रधानमंत्री के अनुसार, "डिएला कभी सोती नहीं हैं, उन्हें भुगतान की आवश्यकता नहीं है, उनके कोई निजी हित नहीं हैं, उनके कोई चचेरे भाई-बहन नहीं हैं, क्योंकि अल्बानिया में चचेरे भाई-बहन एक बड़ा मुद्दा हैं।"

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में अल्बानिया का देश 180 में से 80वें स्थान पर है। अल्बानियाई राजनेता अक्सर सार्वजनिक धन से जुड़े भ्रष्टाचार के घोटालों में फंसते हैं। राजधानी तिराना के पूर्व महापौर को पद पर रहते हुए हिरासत में लिया गया था और वे अभी भी हिरासत में हैं, उन पर सरकारी ठेके देने के संबंध में भ्रष्टाचार का संदेह है। विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री साली बेरिशा पर भी अपने सहयोगियों को सार्वजनिक ठेके देने का संदेह है।

क्या डिएला है इसका समाधान है? विशेषज्ञों के अनुसार, वास्तव में नहीं। डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ एरजॉन कुर्राज ने कहा, "किसी भी एआई सिस्टम की तरह, यह पूरी तरह से डेटा की गुणवत्ता और स्थिरता और उसके पीछे के मॉडलों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है।"

डिएला की कार्यप्रणाली अभी तक अज्ञात है, लेकिन यह प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संभवतः लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (एलएलएम) पर निर्भर करता है - ठीक उसी तरह जैसे चैटजीपीटी या जेमिनी जैसे जनरेटिव चैटबॉट्स को संचालित करने के लिए विशाल मात्रा में टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है।

कुर्राज ने कहा कि लेकिन अगर इनपुट डेटा अधूरा, पक्षपातपूर्ण या पुराना है तो एआई के निर्णय उन खामियों को दर्शाएंगे और यह दस्तावेजों की गलत व्याख्या कर सकता है, किसी आपूर्तिकर्ता को गलत तरीके से चिह्नित कर सकता है या मिलीभगत के संकेतों को नजरअंदाज कर सकता है।

कंप्यूटर वैज्ञानिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ जीन-गेब्रियल गनासिया ने कहा, "एलएलएम समाज को प्रतिबिंबित करते हैं; उनमें पूर्वाग्रह होते हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करता है।" गनासिया ने कहा, "यह मान लेना कि मशीन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, इसका अर्थ है कि हमें मशीन के अधीन रहना होगा।"