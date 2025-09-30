Language
    अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवा ठप, पढ़ें तालिबान सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:11 AM (IST)

    Afghanistan Internet Blackout तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तालिबान का कहना है कि यह फैसला अनैतिकता को रोकने के लिए किया गया है जिससे बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित होगा। अगस्त 2021 में सत्ता संभालने के बाद यह पहली बार है जब तालिबान ने इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट बंद किया है। सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

    अफगानिस्तान में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप। फोटो - सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान में इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो गया है। तालिबानी हुकूमत ने समूचे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट (Afghanistan Internet Blackout) घोषित कर दिया है। तालिबान का कहना है कि अनैतिकता को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद तालिबान ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर इंटरनेट बंद किया है। तालिबान के अनुसार, इंटरनेट बंद करने से अफगानिस्तान के लोग बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क स्थापित नहीं कर सकेंगे।

    क्यों बैन हुआ इंटरनेट?

    इस महीने की शुरुआत में ही तालिबान ने कई राज्यों में इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन बंद कर दिया था। तालिबानी नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अनैतिकता रोकने का हवाला देते हुए इंटरनेट बैन करने का नोटिस जारी किया है।

    तालिबान के अनुसार,

    इससे जनता की बाहरी दुनिया से संपर्क करने की क्षमता काफी हद तक सीमित हो जाएगी।

    सरकार ने नहीं की पुष्टि

    तालिबान सरकार खुद आपस में बातचीत के लिए मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया पर निर्भर है। वहीं, सरकार ने औपचारिक रूप से इंटरनेट ब्लैकआउट की पुष्टि नहीं की है। अफगानिस्तान के समाचार चैनलों ने इंटरनेट बंद होने का दावा किया है। यह नियम सोमवार से ही अफगानिस्तान में लागू हो चुके हैं।

