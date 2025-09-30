'भारत के साथ हम तो ट्रेड करेंगे', करीबी दोस्त ने टैरिफ पर दिया ट्रंप को झटका

फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने भारत पर नए टैरिफ लगाने की अमेरिकी मांग को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और टैरिफ घटाने की दिशा में काम कर रहा है। रूस से ऊर्जा खरीदने के लिए भारत पर दंडात्मक टैरिफ लगाने के ट्रंप के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की भारत पर नए टैरिफ लगाने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यूरोपीय संघ (ईयू) भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और टैरिफ घटाने की दिशा में काम कर रहा है।

गौरतलब है कि फिनलैंड अमेरिका का करीबी देश माना जाता है और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ ट्रंप के बेहद करीबी रिश्ते हैं। इसके बावजूद फिनलैंड ने भारत का साथ दिया है। रूस से ऊर्जा खरीदने के लिए भारत पर दंडात्मक टैरिफ लगाने के ट्रंप के अनुरोध को ठुकराते हुए वाल्टोनेन ने साफ किया कि ईयू की प्राथमिकता रूस पर सीधे प्रतिबंध और टैरिफ लगाना है, न कि भारत जैसे साझेदार देशों पर ऐसे प्रतिबंध लगाना है।

'हमने रूस से कच्चे तेल आयात को 90 प्रतिशत तक कम किया' संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को तेजी से आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। वाल्टोनेन ने कहा कि यूरोप की रणनीति रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों और तेल मूल्य सीमा जैसे उपायों पर केंद्रित है, जिसने रूस से कच्चे तेल के आयात को 90% तक कम कर दिया है। उन्होंने भारत और चीन पर द्वितीयक टैरिफ लगाने की जरूरत को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा प्रतिबंध नीति पर्याप्त प्रभावी है।

भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की यूरोपीय रणनीति वाल्टोनेन ने भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हम भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। इसके लिए नए टैरिफ लगाने के बजाय, हम मौजूदा टैरिफ को कम करना चाहते हैं और एफटीए वार्ता को जल्द से जल्द अच्छे विश्वास के साथ पूरा करना चाहते हैं।" हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि यूरोप उम्मीद करता है कि भारत भू-रणनीतिक दृष्टिकोण से ईयू की विदेश नीति के साथ और करीब आए।

'रूस पर प्रतिबंध, भारत पर नहीं' ट्रंप की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए वाल्टोनेन ने कहा कि यूरोप अपनी स्वतंत्र प्रतिबंध नीति पर कायम है। उन्होंने कहा, "हमारा मुख्य हथियार रूस के खिलाफ प्रभावी प्रतिबंध हैं। हम टैरिफ पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये सीधे रूस पर लागू होंगे, क्योंकि यूरोप अभी भी रूस से कुछ सामान और सेवाओं का आयात करता है।"

उन्होंने यह भी बताया कि यूरोप ने रूस से तेल आयात में भारी कटौती की है और आगे भी इस दिशा में काम जारी रहेगा। भारत और चीन पर द्वितीयक टैरिफ के सवाल पर वाल्टोनेन ने कहा, "हम नई संभावनाओं को तलाशने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अभी हमें मौजूदा प्रतिबंध नीति और तेल मूल्य सीमा पर्याप्त लगती है।" उन्होंने भारत की यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने में बढ़ती भूमिका की सराहना की, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच हालिया फोन वार्ता का जिक्र करते हुए।