म्यांमार में सुबह-सुबह आया भूकंप, भारत के कुछ राज्यों में भी लगे झटके

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने इसकी जानकारी दी है। भूकंप का मैग्नीट्यूड 4.7 दर्ज किया गया है।

म्यांमार में आए भूकंप का केंद्र मणिपुर में जमीन से 15 किलोमीटर नीचे गहराई में था। इसका असर नागालैंड और असम में भी देखने को मिला।

NCS ने दी जानकारी

NCS के अनुसार, आज यानी 30 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 6:10 बजे म्यांमार में 4.7 की मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया है।

EQ of M: 4.7, On: 30/09/2025 06:10:01 IST, Lat: 24.73 N, Long: 94.63 E, Depth: 15 Km, Location: Myanmar. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjcVGs @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/a9NPFppDYI

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) September 30, 2025

बता दें कि भूकंप का केंद्र जितनी कम गहराई में होता है, यह उतना अधिक खतरनाक माना जाता है। इससे भूकंप के झटके कम दूरी तक ही पहुंचते हैं, लेकिन भयंकर तबाही मचाते हैं. सोमवार को 3.2 की तीव्रता वाला एक और भूकंप महसूस किया गया, लेकिन इसकी गहराई जमीन के 60 किलोमीटर नीचे थी। यही वजह है कि इसका मैग्नीट्यूड काफी कम था।