Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    म्यांमार में सुबह-सुबह आया भूकंप, भारत के कुछ राज्यों में भी लगे झटके

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:46 AM (IST)

    आज सुबह म्यांमार में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र मणिपुर में 15 किमी की गहराई पर था। इसके झटके नागालैंड और असम में भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार भूकंप 30 सितंबर 2025 को सुबह 610 बजे आया। इसके अतिरिक्त तिब्बत में भी 3.3 तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र 10 किमी की गहराई पर था।

    prefferd source google
    Hero Image
    भूकंप के झटकों से डोली धरती। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने इसकी जानकारी दी है। भूकंप का मैग्नीट्यूड 4.7 दर्ज किया गया है।

    म्यांमार में आए भूकंप का केंद्र मणिपुर में जमीन से 15 किलोमीटर नीचे गहराई में था। इसका असर नागालैंड और असम में भी देखने को मिला।

    NCS ने दी जानकारी

    NCS के अनुसार, आज यानी 30 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 6:10 बजे म्यांमार में 4.7 की मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया है।

    बता दें कि भूकंप का केंद्र जितनी कम गहराई में होता है, यह उतना अधिक खतरनाक माना जाता है। इससे भूकंप के झटके कम दूरी तक ही पहुंचते हैं, लेकिन भयंकर तबाही मचाते हैं. सोमवार को 3.2 की तीव्रता वाला एक और भूकंप महसूस किया गया, लेकिन इसकी गहराई जमीन के 60 किलोमीटर नीचे थी। यही वजह है कि इसका मैग्नीट्यूड काफी कम था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिब्बत में आया भूकंप

    हिमालयन क्षेत्र में भूकंप के लगातार कई झटके महसूस किए जा रहे हैं। म्यांमार के अलावा तिब्बत में भी भूकंप आया है, जिसका मैग्नीट्यूड 3.3 था। वहीं, इसका केंद्र भी जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया है।

    यह भी पढ़ें-लंदन में किसने तोड़ी महात्मा गांधी की प्रतिमा? भारतीय उच्चायोग ने की जांच की मांग