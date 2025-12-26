Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    किन मुद्दों पर बनेगी बात? नए साल से पहले हो सकती है ट्रंप-जेलेंस्की के बीच मुलाकात 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:27 PM (IST)

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नववर्ष से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ संभावित बैठक का संकेत दिया है। इस बैठक का उद्देश्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    डोनल्ड ट्रंप और जेलेंस्की। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में बहुत जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ बैठक होने वाली है। यह बैठक नववर्ष से पूर्व हो सकती है और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। यह बात करीब चार वर्ष से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए चल रही कूटनीति के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्स पर पोस्ट अपने बयान में जेलेंस्की ने कहा, शांति की प्रत्याशा में हम अपना एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं। शांति के लिए हम प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने अमेरिका के साथ सर्वोच्च स्तर पर वार्ता का निर्णय लिया है, उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

    जेलेंस्की ने और क्या बताया?

    जेलेंस्की ने बताया कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकाफ और दामाद जेरेड कुशनर ने युद्ध रोकने के संबंध में अच्छी वार्ता हुई है। जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा था कि वह पूर्वी यूक्रेन (डोनबास) के नियंत्रण वाले इलाकों से अपने सैनिक हटा सकते हैं लेकिन रूस को भी वहां से अपने सैनिक हटाने होंगे और वहां पर असैन्य क्षेत्र बनाना होगा जिसमें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात होंगे।

    'शांति के लिए चल रही ठोस प्रक्रिया'

    जेलेंस्की का यह बयान ट्रंप की युद्ध खत्म कराने की लगातार कोशिश के बीच आया है। जबकि रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि शांति के लिए धीमी लेकिन लगातार व ठोस प्रक्रिया चल रही है। लेकिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन के जीते हुए इलाकों से अपने सैनिक हटाने पर सहमत होने का कोई संकेत नहीं दिया है।

    रूस खनिज संपन्न और औद्योगिक रूप से विकसित डोनबास (लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत) पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहता है, इसीलिए वह वहां के बाकी बचे थोड़े से हिस्से से भी यूक्रेनी सैनिकों की वापसी की शर्त लगा रहा है। वैसे बीते चार वर्षों के युद्ध में डोनबास के 90 प्रतिशत क्षेत्र पर रूस कब्जा कर चुका है।

    इस बीच रूस के ताजा गाइडेड बम हमले में यूक्रेन के नियंत्रण वाले जपोरीजिया में एक व्यक्ति की मौत हुई है और तीन घायल हुए हैं। उमान शहर में एक अन्य रूसी हमले में छह लोग घायल हुए हैं। जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि ब्रिटेन की दी हुई स्टार्म शैडो मिसाइल हमले में रूस की नोवोशैखतिंस्क तेलशोधक कारखानने को भारी नुकसान हुआ है।

    यह भी पढ़ें: 'काश वह मर जाए', क्रिसमस के मौके पर जेलेंस्की ने मांगी किसकी मौत की दुआ?