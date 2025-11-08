तुर्किये के परफ्यूम डिपो में भीषण आग से तबाही, 6 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, इस्तांबुल। तुर्किए के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आज सुबह भीषण आग लग गई। कई लोग इस आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं, जिंदा जलने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

यह हादसा तुर्किए के कोकेली प्रांत में हुआ है। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है। स्थानीय समयानुसार सुबह तकरीबन 9 बजे कोकेली की पर्फ्यूम डिपो पर अचानक आग लग गई। आग के बाद धमाकों से दहला इलाका स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह आग इतनी भयानक थी कि एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आसपास के लोग काफी दहशत में आ गए थे। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मश्क्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।