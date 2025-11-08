तुर्किये के परफ्यूम डिपो में भीषण आग से तबाही, 6 लोगों की मौत
Turkiye Fire: तुर्किए के कोकेली प्रांत में एक पर्फ्यूम डिपो में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे लगी इस आग के बाद कई धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है, और इसकी जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
डिजिटल डेस्क, इस्तांबुल। तुर्किए के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आज सुबह भीषण आग लग गई। कई लोग इस आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं, जिंदा जलने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
यह हादसा तुर्किए के कोकेली प्रांत में हुआ है। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है। स्थानीय समयानुसार सुबह तकरीबन 9 बजे कोकेली की पर्फ्यूम डिपो पर अचानक आग लग गई।
आग के बाद धमाकों से दहला इलाका
स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह आग इतनी भयानक थी कि एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आसपास के लोग काफी दहशत में आ गए थे। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मश्क्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आग में 6 की मौत
कोकेली के राज्यपाल इल्हामी अक्तास ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 1 की हालत नाजुक है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने खोली पाकिस्तान की पोल, परमाणु हथियारों पर क्या कहा?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।