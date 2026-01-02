नए साल पर इस देश ने बदल ली अपनी करेंसी, नोट पर राष्ट्रपति की जगह दिखेगी ये तस्वीर
सीरिया ने असद शासन के नोटों की जगह नई मुद्रा जारी की है, जो 1 जनवरी, 2026 से चलन में आई। अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा ने इसे देश की अर्थव्यवस्था में ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीरिया ने असद शासन के समय के नोटों को बदलने के लिए एक नई करेंसी जारी करना शुरू कर दिया है। इसे देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक बदलाव बताया जा रहा है।
दमिश्क में एक समारोह में अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शारा और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुलकादर हुसरिएह ने नए नोट पेश किए। ये 1 जनवरी, 2026 को चलन में आए। यह 2024 में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन को हटाने के बाद किए गए बड़े मौद्रिक सुधारों का हिस्सा है।
नए नोटों पर गुलाब, गेहूं और संतरे जैसे प्रकृति के प्रतीक
राष्ट्रपति शारा ने नए डिजाइन के बैंकनोट्स को अतीत से अलग बताया और कहा कि ये एक नई राष्ट्रीय पहचान दिखाते हैं। इन नोटों पर अब गुलाब, गेहूं, जैतून, संतरे और शहतूत जैसे खेती और प्रकृति से जुड़े प्रतीक हैं, जिन्होंने पिछले नोटों पर छपी असद परिवार की तस्वीरों की जगह ले ली है।
और क्या बदलाव किया गया?
एक बड़े बदलाव में करेंसी का रीडिनॉमिनेशन किया गया है, जिसमें दो जीरो हटा दिए गए हैं - यानी 100 पुराने सीरियन पाउंड अब एक नए पाउंड के बराबर होंगे। सेंट्रल बैंक ने 90 दिन का ट्रांजिशन पीरियड तय किया है, जिसके दौरान पुराने और नए दोनों नोट इस्तेमाल किए जा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
हालांकि जीरो हटाने और डिजाइन बदलने से लेन-देन आसान हो जाएंगे, लेकिन अधिकारियों ने माना कि यह बदलाव अपने आप में अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं बनाएगा। शारा ने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय तक रिकवरी उत्पादन बढ़ाने, बेरोजगारी कम करने और बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने पर निर्भर करती है।
