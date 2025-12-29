Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीरिया के लताकिया में अलावी समुदाय के प्रदर्शनों में तीन की मौत, हिंसा भड़की

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:30 AM (IST)

    सीरिया के लताकिया में अलावी समुदाय का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। यह प्रदर्शन अलावी मस्जिद पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीरिया में अलावी समुदाय के विरोध प्रदर्शनों में तीन की मौत। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीरिया के अलावी बहुल इलाके लताकिया में रविवार को विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह बाद में ¨हसक हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। यह प्रदर्शन सीरिया में अलावी मस्जिद पर हुए घातक बम विस्फोट के बाद आयोजित किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीरिया में लंबे समय से सत्ता में रहे नेता बशर अल-असद, जो मुस्लिम अलावी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, को पिछले साल सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उनकी जगह सुन्नी नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभाली थी। तब से सीरिया में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं।

    रविवार को लताकिया शहर के अजहरी चौक पर हजारों अलावी प्रदर्शनकारी सीरिया में एक विकेन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था और हजारों अलावी कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर जमा हुए। प्रदर्शन शुरू होने के दो घंटे बाद, एक अज्ञात स्थान से गोलियों की आवाज सुनाई दी।

    सुरक्षा बलों ने हवा में गोलियां चलाईं और प्रदर्शन हिंसक हो गया। तीन लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हुए। यह स्पष्ट नहीं है कि सभी हताहत अजहरी स्क्वायर में हुए या अन्य शहरों में जहां प्रदर्शन हो रहे थे।


    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

     