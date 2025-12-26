Video: वेस्ट बैंक में सड़क पर नमाज पढ़ रहा था फिलिस्तीनी व्यक्ति, इजरायली सैनिक ने चढ़ा दी गाड़ी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक रिजर्व सैनिक ने एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को टक्कर मार दी। वह सड़क के किनारे नमाज पढ़ रहा था। इस बात की जानकारी इजरायली सेना दी। बयान में कहा गया है, "एक हथियारबंद व्यक्ति द्वारा एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को कुचलने का फुटेज मिला है।" और यह भी बताया गया कि वह व्यक्ति एक रिजर्विस्ट था और उसकी मिलिट्री सर्विस खत्म कर दी गई थी। वीडियो में क्या है? इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उस आदमी का हथियार जब्त कर लिया गया है क्योंकि उसने "अपने अधिकार का गंभीर उल्लंघन" किया था। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि इजरायली आदमी अपनी गाड़ी से फिलिस्तीनी आदमी को टक्कर मारता है, जिससे वह गिर जाता है। क्लिप में दिख रहा सैनिक, जिसने आम कपड़े पहने थे, फिर उस पर चिल्लाता है और उसे इलाका छोड़ने का इशारा करता है।

फिलिस्तीनी व्यक्ति को नहीं आई चोट हमले के बाद फिलिस्तीनी आदमी अस्पताल गया था, लेकिन अब वह घर पर है, क्योंकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। फिलिस्तीनी आदमी के पिता मजदी अबू मोखो ने बताया कि हमले के बाद अब उनके बेटे के दोनों पैरों में दर्द हो रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सैनिक ने उनके बेटे पर पेपर स्प्रे किया था, हालांकि यह वीडियो में नहीं दिखाया गया है।