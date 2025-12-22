Language
    वेस्ट बैंक में 19 नई यहूदी बस्तियां बसाएगा इजरायल, कैबिनेट ने दी मंजूरी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    इजरायली कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों के निर्माण को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री स्मोट्रिच के अनुसार, इनमें 2005 में खाली कराई गई बस्तियां भी ...और पढ़ें

    वेस्ट बैंक में इजरायल का बड़ा कदम।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली कैबिनेट ने रविवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री बेत्जेल स्मोट्रिच के अनुसार, इन बस्तियों में दो ऐसी बस्तियां भी शामिल हैं, जिन्हें 2005 में खाली कराया गया था। स्मोट्रिच वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।

    स्मोट्रिच ने एक्स पर लिखा कि इससे पिछले दो वर्षों में निर्मित नई बस्तियों की कुल संख्या 69 हो गई है। एक निगरानी समूह पीस नाउ के अनुसार, इस मंजूरी से मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वेस्ट बैंक में बस्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2022 में 141 से बढ़कर मंजूरी के बाद 210 हो गई है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियों को व्यापक रूप से अवैध माना जाता है।

    वाहन विस्फोट के मामले में दो गिरफ्तार

    एनआइ के अनुसार, इजरायली पुलिस ने पूर्वी यरुशलम के दो निवासियों को वाहन में विस्फोट करने के संदेह में गिरफ्तार किया है। विस्फोट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं, इजरायली सुरक्षा बलों ने दक्षिणी शहर राहत में सात अक्टूबर 2023 को हमले में शामिल होने के शक में तीन गाजा निवासियों को हिरासत में लिया था।

    हालांकि जांच के बाद उन्होंने कहा कि इनका हमले में कोई हाथ नहीं था। इस बात का कोई सुबूत नहीं है कि हमले के दौरान ये इजरायल में दाखिल हुए थे। वे युद्ध से पहले वैध कार्य परमिट के तहत कानूनी रूप से इजरायल में दाखिल हुए थे। हमास के साथ लड़ाई शुरू होने से पहले 17,000 गाजावासियों को इजरायल में काम करने की अनुमति दी गई थी।

