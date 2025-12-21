गाजा में स्कूल के आश्रय स्थल पर इजरायली हमला, पांच फलस्तीनी मारे गए; हमास ने कही ये बात
गाजा शहर के पूर्व में स्थित अल-तुफा इलाके में विस्थापित लोगों को शरण देने वाले एक स्कूल पर इजरायली हमले में पांच फलस्तीनी मारे गए। गाजा शहर के अल शिफा ...और पढ़ें
रॉयटर, गाजा। गाजा शहर के पूर्व में स्थित अल-तुफा इलाके में विस्थापित लोगों को शरण देने वाले एक स्कूल पर इजरायली हमले में पांच फलस्तीनी मारे गए। गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के प्रमुख मोहम्मद अबू सेल्मिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
फलस्तीनी नागरिक आपातकालीन सेवा ने कहा कि मृतकों में ज्यादातर बच्चे थे और कई घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय द्वारा इजरायलियों के साथ समन्वय के बाद शव बरामद कर पाए।
इजरायल सेना ने कहा कि निर्धारित युद्धविराम रेखा के बाहर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई थी और उनके सैनिकों ने उन पर गोलीबारी की। क्षेत्र में हताहतों के दावे की जानकारी है और विवरणों की समीक्षा की जा रही है।हमास ने इस हमले को क्रूर अपराध और युद्धविराम समझौते का एक और उल्लंघन बताया।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन पांच लोगों की मौत के साथ अक्टूबर में युद्धविराम शुरू होने के बाद से इजरायली गोलीबारी में मारे गए फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 400 हो गई है। इजरायल ने कहा है कि इसी अवधि में गाजा में हमास द्वारा उसके तीन सैनिकों को मार दिया गया है।
