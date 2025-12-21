Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजा में स्कूल के आश्रय स्थल पर इजरायली हमला, पांच फलस्तीनी मारे गए; हमास ने कही ये बात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 12:26 AM (IST)

    गाजा शहर के पूर्व में स्थित अल-तुफा इलाके में विस्थापित लोगों को शरण देने वाले एक स्कूल पर इजरायली हमले में पांच फलस्तीनी मारे गए। गाजा शहर के अल शिफा ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजा में स्कूल के आश्रय स्थल पर इजरायली हमला, पांच फलस्तीनी मारे गए

    रॉयटर, गाजा। गाजा शहर के पूर्व में स्थित अल-तुफा इलाके में विस्थापित लोगों को शरण देने वाले एक स्कूल पर इजरायली हमले में पांच फलस्तीनी मारे गए। गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के प्रमुख मोहम्मद अबू सेल्मिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फलस्तीनी नागरिक आपातकालीन सेवा ने कहा कि मृतकों में ज्यादातर बच्चे थे और कई घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय द्वारा इजरायलियों के साथ समन्वय के बाद शव बरामद कर पाए।

    इजरायल सेना ने कहा कि निर्धारित युद्धविराम रेखा के बाहर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई थी और उनके सैनिकों ने उन पर गोलीबारी की। क्षेत्र में हताहतों के दावे की जानकारी है और विवरणों की समीक्षा की जा रही है।हमास ने इस हमले को क्रूर अपराध और युद्धविराम समझौते का एक और उल्लंघन बताया।

    स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन पांच लोगों की मौत के साथ अक्टूबर में युद्धविराम शुरू होने के बाद से इजरायली गोलीबारी में मारे गए फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 400 हो गई है। इजरायल ने कहा है कि इसी अवधि में गाजा में हमास द्वारा उसके तीन सैनिकों को मार दिया गया है।