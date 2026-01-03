Language
    अकेला प्रदर्शनकारी और हथियारबंद सुरक्षा बल... तेहरान की तस्वीर ने दिलाई तियानमेन स्क्वायर के 'टैंक मैन' की याद

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:08 PM (IST)

    तेहरान से एक शक्तिशाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक ईरानी प्रदर्शनकारी हथियारबंद सुरक्षा बलों के सामने चुपचाप बैठा है। इस पल की तुलना 1989 के तियानमे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    तेहरान के प्रदर्शनकारी ने दिलाई टैंक मैन की याद।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेहरान से एक शक्तिशाली तस्वीर दुनिया भर में ध्यान खींच रही है, जिसमें एक अकेला ईरानी प्रदर्शनकारी हथियारबंद सुरक्षा बलों की लाइन के सामने चुपचाप बैठा है। इस पल की तुलना कई लोगों ने चीन के तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शनों की 1989 की मशहूर टैंक मैन वाली तस्वीर से की है।

    ईरानी न्यूज आउटलेट ईरान इंटरनेशनल की खींची गई इस तस्वीर में एक व्यक्ति काले कपड़े पहने, सिर झुकाए सड़क के बीच में शांति से बैठा दिख रहा है, जिसने मोटरबाइक पर सवार पुलिस अधिकारियों के एक ग्रुप को रोककर रखा हुआ है। विरोध का यह शांत तरीका ईरान में बढ़ते अशांति के बीच बहादुरी का प्रतीक बन गया है।

    ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज

    देश में अभी गंभीर आर्थिक संकट की वजह से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तेहरान और दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और "तानाशाह मुर्दाबाद" और "खामेनेई मुर्दाबाद" जैसे नारे लगा रहे हैं।

    हालांकि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शुरुआत में विरोध प्रदर्शनों को हल्के में लिया था, लेकिन सरकार का जवाब धीरे-धीरे और ज्यादा जबरदस्त होता गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, झड़पों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है और वीडियो में पुलिस स्टेशनों में आग लगते, गोलीबारी और लोगों का गुस्सा दिख रहा है।

    फोटो पर आ रहीं दुनियाभर से प्रतिक्रियाएं

    अकेले प्रदर्शनकारी की इस तस्वीर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आई हैं, कई लोग उन्हें "नया टैंक मैन" कह रहे हैं। यह उस अनजान आदमी की याद दिलाता है जो तीन दशक पहले बीजिंग में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के दौरान चीनी टैंकों के सामने खड़ा हो गया था। इस प्रभावशाली दृश्य को दमन के सामने साहस के आधुनिक प्रतीक के रूप में सराहा जा रहा है।

