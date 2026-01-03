अकेला प्रदर्शनकारी और हथियारबंद सुरक्षा बल... तेहरान की तस्वीर ने दिलाई तियानमेन स्क्वायर के 'टैंक मैन' की याद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेहरान से एक शक्तिशाली तस्वीर दुनिया भर में ध्यान खींच रही है, जिसमें एक अकेला ईरानी प्रदर्शनकारी हथियारबंद सुरक्षा बलों की लाइन के सामने चुपचाप बैठा है। इस पल की तुलना कई लोगों ने चीन के तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शनों की 1989 की मशहूर टैंक मैन वाली तस्वीर से की है।

ईरानी न्यूज आउटलेट ईरान इंटरनेशनल की खींची गई इस तस्वीर में एक व्यक्ति काले कपड़े पहने, सिर झुकाए सड़क के बीच में शांति से बैठा दिख रहा है, जिसने मोटरबाइक पर सवार पुलिस अधिकारियों के एक ग्रुप को रोककर रखा हुआ है। विरोध का यह शांत तरीका ईरान में बढ़ते अशांति के बीच बहादुरी का प्रतीक बन गया है।

ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज देश में अभी गंभीर आर्थिक संकट की वजह से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तेहरान और दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और "तानाशाह मुर्दाबाद" और "खामेनेई मुर्दाबाद" जैसे नारे लगा रहे हैं।

हालांकि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शुरुआत में विरोध प्रदर्शनों को हल्के में लिया था, लेकिन सरकार का जवाब धीरे-धीरे और ज्यादा जबरदस्त होता गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, झड़पों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है और वीडियो में पुलिस स्टेशनों में आग लगते, गोलीबारी और लोगों का गुस्सा दिख रहा है।