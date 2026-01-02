Explainer: हिंसा की आग में जल रहा ईरान, पढ़ें खामेनेई के खिलाफ क्यों लग रहे 'मुल्लाओं को जाना होगा' जैसे नारे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान में लगातार हो रहे प्रदर्शन में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में सात लोगों की मौत हो गई है। ईरान में ये प्रदर्शन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाले इस्लामी शासन के खिलाफ हो रहे हैं।
ईरान के लोग बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के चलते सड़कों पर उतर आए हैं और देश के सर्वोच्च नेता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
ईरान में लगातार हो रहे प्रदर्शन
ईरान से कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 'जब तक मुल्ला का पर्दाफाश नहीं हो जाता, यह मातृभूमि स्वतंत्र नहीं होगी'। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने ये भी नारे लगाए कि 'मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा'।
ईरान की सरकार लगातार हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ एक्शन ले रही है। सरकार के एक्शन से ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शन कुछ कम हुए हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में सरकार के खिलाफ लोग भारी विरोध जता रहे हैं। हालांकि, महंगाई को लेकर हो रहे ये प्रदर्शन अभी तक पूरे ईरान में नहीं फैले हैं।
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार का एक्शन
समाचार एजेंसी तसनीम के मुताबिक, 'सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के समन्वित अभियान के बाद, पश्चिमी तेहरान के मलार्ड जिले में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 30 लोगों की पहचान की गई और उन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया।'
आखिर क्यों जल रहा ईरान?
ईरान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत रविवार, 27 दिसंबर 2025 से हुई है। सबसे पहले विरोध प्रदर्शन ईरान की राजधानी तेहरान में हुए। यहां दुकानदारों ने बढ़ती कीमतों और आर्थिक गतिरोध के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद से ये प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी फैलते चले गए।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रदर्शनों के दौरान बुधवार, 31 दिसंबर को दो और गुरुवार, 1 जनवरी को पांच लोगों की मौत हो गई। ईरान में ये मौतें उन चार शहरों में हुई, जहां मुख्य रूप से लूर जातीय समूह के लोग रहते हैं।
सड़कों पर गूंज रही गोलियों की आवाज
ईरान में हो रही हिंसा का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग बेशर्म-बेशर्म के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दूर लोरेस्टान प्रांत के शहर अजना में भीषण हिंसा भड़क गई। यहां से सामने आए वीडियो में सड़कों पर जलती हुई वस्तुएं और गोलियों की आवाजें गूंजती सुनाई दी।
ईरान में लगातार महंगाई के बढ़ने की वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकार इन प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए लगातार गिरफ्तारी कर रही है।
14/ Protest activity today appeared more limited & geographically uneven, potentially shaped by a cold front.— Sina Toossi (@SinaToossi) December 31, 2025
The most notable unrest was reported in Fasa, Fars province, where a governorate building was attacked & clashes reportedly followed security force intervention. pic.twitter.com/lwZ7onbqoM
